179595 – 09102026 – În perioada 8-9 octombrie 2026, se desfăşoară la Bucureşti, masa rotundă cu tema Articularea poziţiilor naţionale şi regionale privind dreptul internaţional în spaţiul cibernetic: perspective central, estice şi sud europene. Evenimentul este găzduit de Facultatea de Drept a Universității din București, fiind co-organizat de Ministerul Afacerilor Externe, Universitatea din Exeter, NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence și Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti.

Masa rotundă îşi propune iniţierea unei discuţii transparente la nivelul regiunii pe tema dezvoltării înţelegerii comune asupra aplicării dreptului internaţional în spaţiul cibernetic şi a modului în care articularea şi publicarea unor poziţii naţionale sau regionale pe subiect poate contribui la atingerea acestui obiectiv. Evenimentul face parte din proiectul mai amplu privind promovarea Manualului privind articularea poziţiilor naţionale privind dreptul internaţional şi activităţile cibernetice – un ghid practic pentru state, publicat sub egida Universităţii Exeter şi a NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, valorificând această inițiativă.

La deschiderea evenimentului, Ministerul Afacerilor Externe a fost reprezentat de doamna Clara Staicu, secretar de stat. În intervenţia sa, oficialul român a arătat că “utilizarea pe scară largă a tehnologiilor informației și comunicațiilor prezintă, fără îndoială, numeroase avantaje, dar și o serie de provocări importante, dintre care cele mai serioase sunt legate de securitatea cibernetică și de mijloacele de protejare și apărare a mediului online împotriva amenințărilor, criminalității cibernetice și chiar a agresiunilor cu obiective geopolitice, indiferent de originea acestora – statală sau nestatală.”

Totodată, secretarul de stat Clara Staicu a evidențiat că “spațiul cibernetic nu este un spațiu fără legi”, iar “una dintre provocările pe care le ridică nu constă în a afirma că legea se aplică, ci în a identifica modul în care se aceasta se aplică, fără a modifica conținutul normativ al acesteia”, încurajând, în final, continuarea dialogului pe subiect.

Ministerul Afacerilor Externe salută iniţierea acestui dialog pe o temă de reală importanţă şi actualitate pentru societăţile noastre şi îşi exprimă speranţa că acesta va continua cu scopul de a consolida înţelegerea provocărilor activităţilor în spaţiul cibernetic şi de a identifica modalităţile adecvate, conforme dreptului internaţional, pentru a răspunde activităţilor maligne ce afectează suveranitatea şi securitatea statelor, precum şi buna desfăşurare a proceselor politice, economice şi sociale legitime şi deplina realizare a drepturilor fundamentale.