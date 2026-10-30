179769 – 30102026 – Romfilatelia și Poșta Română a introdus în circulație vineri, 30 octombrie 2026, emisiunea de mărci poștale intitulată Măști.

Emisiunea filatelică, alcătuită din patru mărci poștale și un plic „prima zi” ilustrează măști din patrimoniul Muzeului Național al Țăranului Român, în tipologia personajelor, sugerate de fizionomiile conturate cu mare ingeniozitate de creatorii lor încadrându-se următoarele măști: Moșneag, Drac, Urât și Urâtă, precum și masca-costum pentru ritualul Caprei, redată pe plicul „prima zi”.

Masca de „Moșneag”, redată pe marca poștală cu valoarea nominală de 3 lei, face parte din valoroasa colecție de obiecte de ceremonial și măști populare. Acest tip de mască antropomorfă reprezintă o figură simbolică a bătrânului, fiind utilizată în mod tradițional în cadrul alaiurilor și ritualurilor de Anul Nou sau în ceremoniile sezoniere pentru a alunga spiritele rele și a aduce belșug.

În patrimoniul cultural național sunt clasate piese de o importanță deosebită din această categorie, provenind din colecțiile muzeului. Caracteristicile măștii de „Moșneag” sunt următoarele:

Obrăzarul: Este realizat din lemn cioplit (adesea sugerând caricatural fizionomia unui bătrân) sau din blană de oaie tunsă.

Este realizat din lemn cioplit (adesea sugerând caricatural fizionomia unui bătrân) sau din blană de oaie tunsă. Fizionomia: Ochii sunt decupați și uneori conturați prin pirogravare sau dublați cu piele pentru expresivitate. Sprâncenele sunt amplu arcuite pentru a exprima mirare sau hapsânie.

Ochii sunt decupați și uneori conturați prin pirogravare sau dublați cu piele pentru expresivitate. Sprâncenele sunt amplu arcuite pentru a exprima mirare sau hapsânie. Gura și dinții: Gura este decupată, adesea tivită sau pictată cu roșu, iar elementul cel mai pitoresc îl reprezintă dinții realizați din boabe de fasole sau bucăți de lemn.

Gura este decupată, adesea tivită sau pictată cu roșu, iar elementul cel mai pitoresc îl reprezintă sau bucăți de lemn. Părul și barba: Sunt confecționate din blană lungă de capră sau de oaie (de culoare gri și albă).

Personajul moșneagului întruchipează înțelepciunea populară combinată cu umorul satiric. În timpul jocurilor cu măști din perioada sărbătorilor de iarnă, moșnegii și babele reprezintă simbolic strămoșii, având rolul de a purifica spațiul, de a taxa viciile comunității prin replici ironice și de a asigura trecerea fertilă spre noul an.

Caracteristicile măștii de „Drac”, ilustrată pe marca poștală cu valoarea nominală de 6,50 lei:

Tipologia personajului: Masca face parte din categoria măștilor demoniace (alături de urâți sau Scaraoschi), care au un rol tot mai important în structura cetelor de colindători de Anul Nou.

Masca face parte din categoria măștilor demoniace (alături de urâți sau Scaraoschi), care au un rol tot mai important în structura cetelor de colindători de Anul Nou. Materiale și confecționare: Sunt realizate din pânză, pâslă, piele și blană (pentru sprâncene, mustăți sau barbă), având aplicații precum coarne de animale (vacă, berbec) și bucăți de material textil colorat pentru buze și conturul ochilor.

Sunt realizate din pânză, pâslă, piele și blană (pentru sprâncene, mustăți sau barbă), având aplicații precum coarne de animale (vacă, berbec) și bucăți de material textil colorat pentru buze și conturul ochilor. Costumul asociat: În tradiția populară, masca de drac era purtată frecvent împreună cu un cojoc întors pe dos, de care se prindea la spate o coadă de ied.

Masca de „Urât” , redată pe marca poștală cu valoarea nominală de 10 lei, prezintă următoarele detalii:

Tipologie și structură: Măștile de tip antropomorf care înfățișează personaje masculine sau caricaturizate și sunt alcătuite din obrăzar, barbă și pălărie.

Măștile de tip antropomorf care înfățișează personaje masculine sau caricaturizate și sunt alcătuite din obrăzar, barbă și pălărie. Materiale folosite: Obrăzarul este realizat de regulă din blană de oaie (rasă în zona pomeților și vopsită), ochii sunt decupați folosind adesea găvanul perforat al unor linguri metalice sau alte elemente reciclate, nasul este proeminent și aplicat, iar gura este conturată cu buze groase și dinți confecționați din boabe de fasole înșirate pe sârmă.

Obrăzarul este realizat de regulă din blană de oaie (rasă în zona pomeților și vopsită), ochii sunt decupați folosind adesea găvanul perforat al unor linguri metalice sau alte elemente reciclate, nasul este proeminent și aplicat, iar gura este conturată cu buze groase și dinți confecționați din boabe de fasole înșirate pe sârmă. Rolul tradițional: În cadrul datinilor și jocurilor de iarnă sau al ritualurilor agrare/comunitare, personajele „urâte” (în contrast cu „frumoșii”) aveau rol de inversare a rolurilor sociale, de stârnit hohote de râs, dar și un scop apotropaic (de îndepărtare a spiritelor rele sau a ghinionului prin aspectul lor grotesc și zgomot).

Masca tradițională de „Urâtă”, redată pe marca poștală cu valoarea nominală de 16 lei.

În recuzita teatrului popular de Anul Nou, acest tip de mască este conceput ca un personaj de factură comică, având următoarele detalii vizuale și structurale:

Tipologie antropomorfă: Masca este realizată de regulă ca mască de cap. Aceasta acoperă complet fața sau capul celui care o poartă.

Masca este realizată de regulă ca mască de cap. Aceasta acoperă complet fața sau capul celui care o poartă. Elemente distinctive: Este compusă dintr-un obrăzar (fața propriu-zisă), plete lungi împletite în două cozi (adesea confecționate din fire de lână neagră, cânepă sau blană) și o basma caracteristică înnodată la spate.

Este compusă dintr-un obrăzar (fața propriu-zisă), plete lungi împletite în două cozi (adesea confecționate din fire de lână neagră, cânepă sau blană) și o basma caracteristică înnodată la spate. Materiale folosite: Pentru confecționarea ei, meșterii folosesc bucăți de piele, țesături groase (postav), blană, fire textile și diverse aplicații din nasturi sau mărgele pentru a evidenția trăsăturile stridente ale personajului.

În cadrul jocurilor cu măști (cum sunt Alaiul de Anul Nou sau scenele comice din Moldova și Bucovina), masca de urătă are rolul de a stârni hazul, de a ironiza defectele umane și de a dinamiza atmosfera. Aceste personaje „străine” sau marginale din scenetele populare simbolizează, din punct de vedere mitologic, lumea haosului de dinaintea Anului Nou, care este alungată ritualic prin zgomote, dans și strigăte pentru a face loc noului an curat.

Pe plicul „prima zi” sunt redate Masca și costumația de Capră (încadrată în tipologia măștilor-costum cu rol ritualic, purificator și fertilizator).

Elementele costumației tradiționale a Caprei:

Capul de lemn: Sculptat manual din lemn, prevăzut de regulă cu o mandibulă mobilă (bot clămpănitor) acționată cu ajutorul unui șnur sau al unei pârghii din interior pentru a produce sunetul caracteristic („clămpănit”). Coarnele sunt de obicei adevărate (coarne de capră sau berbec) sau cioplite în lemn, iar uneori capul este împodobit cu oglinzi, mărgele, ciucuri sau fâșii colorate.

Sculptat manual din lemn, prevăzut de regulă cu o mandibulă mobilă (bot clămpănitor) acționată cu ajutorul unui șnur sau al unei pârghii din interior pentru a produce sunetul caracteristic („clămpănit”). Coarnele sunt de obicei adevărate (coarne de capră sau berbec) sau cioplite în lemn, iar uneori capul este împodobit cu oglinzi, mărgele, ciucuri sau fâșii colorate. Trupul / Învelitoarea: Persoana care poartă masca este ascunsă sub un lăicer, un macat, o țesătură groasă de pânză.

Jocul caprei este însoțit adesea de alte personaje măscărite sau tipologii populare din patrimoniul satului: Moșul, Baba, Dracul, Doctorul (cel care „tămăduiește” Capra când aceasta „cade” în timpul reprezentației) și muzicanții.

Emisiunea este disponibilă de vineri, 30 octombrie a.c., în rețeaua magazinelor Romfilatelia din București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și în magazinul nostru online: https://romfilatelia.ro/store/