Mediu: Avem Radar, dar n-avem reguli

179737 – 28102026 – Aplicația informatică „Radarul Balastierelor”, destinată monitorizării exploatării și transportului agregatelor minerale, a ajuns în etapa recepției finale, însă nu poate fi utilizată până la adoptarea cadrului legal și îndeplinirea condițiilor tehnice și administrative necesare. Ministerul Mediului a precizat că, la 26 octombrie 2026, sistemul se afla în etapa de verificare a conformității cu cerințele contractuale.

Aplicația a fost dezvoltată pentru a permite urmărirea perimetrelor de exploatare, a cantităților de agregate extrase și a transporturilor de la locul de exploatare până la destinație. Sistemul ar trebui să faciliteze identificarea neconformităților și verificarea respectării condițiilor legale.

Este necesară o hotărâre de Guvern

Potrivit ministerului, punerea în funcțiune depinde de adoptarea unei hotărâri a Guvernului care să stabilească obligațiile operatorilor economici, atribuțiile instituțiilor implicate și procedurile de transmitere și verificare a datelor.

În paralel, trebuie finalizată recepția aplicației, stabilită soluția de găzduire și administrare în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale și constituită structura care va asigura operarea și monitorizarea sistemului.

Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a declarat că aplicația ar putea îmbunătăți controlul asupra cantităților exploatate și transportate și ar contribui la prevenirea exploatărilor ilegale. Ea a subliniat însă că dezvoltarea tehnică nu este suficientă în lipsa unor reguli clare privind responsabilitățile operatorilor și ale autorităților.