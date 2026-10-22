Minerii de la Vulcan cer egalizarea salariilor și respectarea contractului colectiv de muncă

Minerii de la Vulcan cer egalizarea salariilor și respectarea contractului colectiv de...

179690 – 22102026 – Aproximativ 100 de mineri de la Exploatarea Minieră Vulcan au protestat timp de două zile în subteran, cerând egalizarea salariilor pentru angajații Complexului Energetic Valea Jiului (CEVJ) și aplicarea coeficienților de ierarhizare prevăzuți în Contractul Colectiv de Muncă, potrivit Confederației Sindicale Naționale „Cartel ALFA”.

„Cartel ALFA” și-a exprimat sprijinul pentru minerii din Vulcan și pentru Sindicatul „Muntele”, solicitând conducerii CEVJ și reprezentanților Ministerului Energiei să negocieze soluționarea revendicărilor.

Prima solicitare vizează alinierea salariilor angajaților CEVJ la nivelul maxim aflat în plată pentru fiecare categorie de personal. Minerii cer, de asemenea, aplicarea corectă a coeficienților de ierarhizare prevăzuți în contractul colectiv de muncă.

Potrivit organizației sindicale, unii dintre protestatari au avut nevoie de îngrijiri medicale. Cartel ALFA avertizează asupra riscurilor pentru sănătatea angajaților care rămân în subteran și cere un dialog direct cu protestatarii, precum și garanții scrise privind rezolvarea problemelor.

Confederația solicită un calendar concret de aplicare a măsurilor convenite, cu asumarea responsabilităților de către instituțiile implicate.

CEVJ reunește activități miniere și energetice din Valea Jiului, într-un sector afectat de presiuni privind reorganizarea producției și tranziția energetică. Comunicatul sindical nu precizează valoarea diferențelor salariale reclamate și nici un termen stabilit pentru soluționarea revendicărilor.