Ministerul Energiei și KMG International discută continuarea cooperării pentru aprovizionarea cu țiței din Kazahstan

179729 – 27102026 – Ministerul Energiei și reprezentanții KMG International au discutat continuarea cooperării privind importul de țiței din Kazahstan, procesarea acestuia în rafinăriile din România și distribuția carburanților pe piața internă și în regiune.

Discuțiile au vizat menținerea relației comerciale pe întregul lanț de aprovizionare, de la importul materiei prime până la distribuirea produselor rafinate. Cele două părți au convenit să continue dialogul, urmând ca termenii și condițiile concrete ale colaborării să fie analizate ulterior.

Ministerul Energiei nu indică însă volumele de țiței vizate, valoarea contractelor, durata eventualelor acorduri sau angajamente financiare noi. Nu sunt prezentate nici modificări ale fluxurilor de aprovizionare ori decizii privind prețurile carburanților.