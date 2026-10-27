Ministerul Justiției începe colectarea unitară a datelor pentru aplicarea Legii femicidului

179727 – 27102026 – Ministerul Justiției, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a inițiat un mecanism de colectare a datelor privind cazurile de femicid și urmărirea parcursului acestora în sistemul judiciar. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a semnat proiectul de ordin comun destinat punerii în aplicare a Legii nr. 53/2026.

Potrivit ministrului, mecanismul urmărește colectarea datelor de la începutul procedurilor până la finalizarea acestora. Inițiativa vizează urmărirea evoluției cazurilor și compatibilizarea informațiilor colectate de instituțiile implicate.

Legea nr. 53 din 23 aprilie 2026 reglementează prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care îl precedă. Actul normativ definește femicidul și stabilește un cadru de acțiune pentru protejarea vieții și integrității femeilor, precum și pentru colectarea și armonizarea datelor la nivel național și internațional.

Radu Marinescu a precizat că proiectul de ordin comun este unul dintre primele demersuri deblocate după revenirea sa la conducerea ministerului.