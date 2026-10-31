Ministrul Dezvoltării: Comasarea localităţilor sub 1.500 de locuitori, voluntară până la 1 martie 2027; apoi, obligatorie

179771 – 31102026 – Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a precizat vineri că proiectul privind comasarea localităţilor care au până în 1.500 de locuitori urmează să fie implementat în două etape – o primă etapă până la 1 martie 2027, prin care se va da posibilitatea comasării voluntare a respectivelor localităţi, iar a doua etapă vizează o .

El a fost întrebat, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, cum arată concret proiectul pe care Guvernul ar urma să-şi asume răspunderea privind comasarea localităţilor, pornind de la faptul că reprezentanţi ai Asociaţiei Comunelor au afirmat că nu ar trebui desfiinţate comunele cu până la 1.500 de locuitori, ci adaptat numărul de personal la strictul necesar, şi au anunţat că în săptămânile următoare vor veni multe nemulţumiri pe masa Executivului privitoare la acest subiect.

”Chiar acum, la Ministerul Dezvoltării, se află cei de la ACoR, împreună cu domnul preşedinte Emil Drăghici şi cu cei din conducerea directoratului. Vreau să le prezint comasare asumată de Guvernreforma administrativă prin comasarea voluntară, cele 429 de localităţi până în 1.500 de locuitori, dar în acelaşi timp vreau să le explic şi să le arăt argumentele pentru ceea ce pot să facă ei prin această comasare voluntară. Vreau să le prezint programul de investiţii, facilităţile fiscale. Şi, bineînţeles, dumnealor să decidă şi cu cetăţenii, şi cu primarii, dacă consideră să comaseze voluntar sau nu”‘, a declarat Alexandru Stoica.

El a adăugat că vor fi două etape în aceste proces de comasare.

”Într-o primă etapă, vorbim de comasarea voluntară. A doua etapă va fi o comasare prin asumare, o comasare obligatorie în a doua etapă”, a susţinut Stoica.

Ministrul a explicat că a doua etapă a programului privind comasarea comunelor va începe după 1 martie 2027, urmând să se aplice efectiv din anul 2028.

”La următoarele alegeri din 2028, ea va fi pusă în aplicare”, a completat Stoica. Sursa :tvrinfo