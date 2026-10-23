Ministrul Justiției, la AvocART 2026: Inteligența artificială nu poate înlocui dimensiunea umană a avocaturii

Ministrul Justiției, la AvocART 2026: Inteligența artificială nu poate înlocui dimensiunea umană...

179701– 23102026 – Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a participat joi, 22 octombrie 2026, la cea de-a VI-a ediție a evenimentului AvocART, organizat de Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR), împreună cu Asociația pentru Dialog și Solidaritate a Avocaților, în Sala Pașilor Pierduți a Palatului de Justiție din București.

Cu această ocazie, ministrul a vorbit despre legătura dintre avocatură și artă, evidențiind rolul creativității, al empatiei și al înțelegerii naturii umane în exercitarea profesiei juridice.

Potrivit lui Radu Marinescu, activitatea avocatului depășește aplicarea tehnică a normelor de drept și presupune capacitatea de a combina rigoarea juridică și argumentarea cu intuiția psihologică, sensibilitatea și comunicarea cu persoanele reprezentate.

Ministrul a apreciat lucrările prezentate în cadrul expoziției AvocART și i-a felicitat pe autori pentru talentul și creativitatea lor. El a subliniat că avocații pot contribui la viața culturală prin activități artistice care pun în valoare imaginația și expresivitatea, dincolo de responsabilitățile profesionale.

Un alt subiect abordat a fost extinderea utilizării inteligenței artificiale în domeniul juridic. Radu Marinescu a arătat că instrumentele tehnologice pot sprijini activitatea avocaților și pot modifica metodele de lucru, însă empatia, judecata contextuală și capacitatea de a înțelege situația fiecărei persoane rămân importante în relația dintre avocat și client.

Ediția din 2026 a AvocART pune în prim-plan dimensiunea artistică a profesiei de avocat și rolul valorilor umane într-un domeniu în care tehnologia capătă o pondere tot mai mare.