Mircea Fechet cere revizuirea normelor privind medicina alternativă: „Siguranța pacientului trebuie să fie prioritară”

179560– 06102026 – Deputatul liberal Mircea Fechet cere Ministerului Sănătății să revizuiască proiectul de ordin privind medicina complementară și alternativă, susținând că unele prevederi pot induce pacienții în eroare și pot crea impresia că practici precum astrologia medicală, Feng Shui sau terapia holografică au validare medicală.

„Pentru un om speriat de un diagnostic și disperat să găsească un leac, o autorizație emisă de Ministerul Sănătății poate cântări mai mult decât toate avertismentele”, a declarat Fechet.

Deputatul critică și prevederea potrivit căreia dacă terapia complementară nu are rezultate „după un interval rezonabil” practicianul trebuie să recomande un consult medical. El cere ca regula să fie înlocuită cu criterii clare, pentru a evita întârzierea accesului pacientului la tratamentul medical.

Fechet solicită, de asemenea, condiții mai stricte pentru folosirea denumirii de „centru de îngrijiri de sănătate”, argumentând că prezența unui medic sau asistent medical într-un astfel de centru nu garantează fundamentul științific al tuturor serviciilor oferite.

„Ministerul Sănătății trebuie să elimine prevederile care pot induce pacienții în eroare și să pună siguranța acestora înaintea oricărui alt criteriu”, a afirmat deputatul.

Proiectul de ordin, pus în consultare publică de Ministerul Sănătății, stabilește normele de aplicare a Legii nr. 118/2007 privind medicina complementară și alternativă.