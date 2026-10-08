Monitorizarea stocurilor și consumurilor de medicamente, insuficient de automatizată

179581– 08102026 – Ministerul Sănătății a finalizat auditul privind monitorizarea și disponibilitatea medicamentelor și a identificat mai multe deficiențe în activitatea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) și a structurilor ministerului. Verificările au arătat că sistemul de monitorizare a stocurilor și consumurilor nu este suficient de automatizat pentru a identifica în timp real situațiile de risc.

Auditul a analizat monitorizarea disponibilității medicamentelor, raportarea stocurilor și consumurilor, gestionarea discontinuităților, procedurile pentru medicamentele de nevoi speciale și activitatea de control și inspecție.

Potrivit Ministerului Sănătății, Sistemul Electronic de Raportare (S.E.R.) se bazează încă în mare măsură pe analize manuale, sesizări și verificări punctuale. Nu există un flux operațional comun și formalizat pentru utilizarea sistemului la nivelul ministerului și ANMDMR, ceea ce face ca problemele să fie identificate cu întârziere.

Auditul a constatat și că informațiile publice privind discontinuitățile unor medicamente nu sunt întotdeauna complete și actualizate. Au fost identificate vulnerabilități în monitorizarea medicamentelor pentru nevoi speciale și întârzieri în unele etape ale procesului de autorizare, cu riscul întârzierii asigurării cantității necesare.

O altă problemă este stabilirea necesarului de medicamente pentru unele programe naționale de sănătate. Ministerul arată că acesta nu este întotdeauna corelat suficient cu datele privind numărul pacienților, consumul și decontările, ceea ce poate conduce la stabilirea unor cantități insuficiente sau insuficient fundamentate. De asemenea, unele comisii de specialitate ale Ministerului Sănătății și CNAS nu transmit în termen documentele necesare pentru medicamentele destinate unor nevoi speciale și necesarul estimat pentru 12 luni.

În ceea ce privește capacitatea de control și inspecție a ANMDMR, auditul a constatat că este limitată în raport cu numărul unităților monitorizate, iar numărul controalelor inopinate este redus.

Au fost formulate 16 recomandări, atât pentru Ministerul Sănătății, cât și pentru ANMDMR. Printre acestea se numără dezvoltarea S.E.R. pentru monitorizarea automată a stocurilor și consumurilor, introducerea unor alerte pentru stocurile critice și raportările incorecte, standardizarea raportării discontinuităților și actualizarea informațiilor publice privind lipsa unor medicamente.

Auditul recomandă, de asemenea, corelarea necesarului de medicamente cu datele privind pacienții și consumul din programele naționale de sănătate, consolidarea controlului ANMDMR și analizarea unui plan anual de inspecții inopinate, inclusiv pentru verificarea stocurilor fizice. Ministerul urmează să analizeze și cadrul de sancționare a neraportării sau raportării unor date false.

În luna septembrie, Ministerul Sănătății a început simplificarea procedurilor pentru aprovizionarea cu medicamente prin mecanismul de nevoi speciale. Potrivit noilor reguli, ANMDMR poate începe procedura pentru autorizarea unei noi cantități atunci când stocul autorizat anterior scade la 30%, față de pragul anterior de 10%. Procedura prevede și intervenția în cel mult trei zile lucrătoare de la atingerea pragului.