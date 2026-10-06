Moody’s: Europa își atinge vârful demografic în 2029. Îmbătrânirea populației va pune presiune pe bugetele statelor

179564– 06102026 – Europa va atinge vârful demografic în 2029, după care populația Uniunii Europene va intra pe o traiectorie de scădere, potrivit estimărilor Comisiei Europene citate de agenția de rating Moody’s. Efectele asupra economiei și finanțelor publice vor apărea însă înainte ca declinul numărului total de locuitori să devină evident.

Reducerea populației de vârstă activă va limita oferta de forță de muncă, în timp ce cheltuielile pentru pensii, sănătate și îngrijirea persoanelor vârstnice vor crește. În economiile statelor G7 există în prezent aproximativ trei persoane de vârstă activă pentru fiecare persoană de peste 65 de ani. Până în 2050, raportul este estimat să ajungă la aproximativ două persoane active pentru fiecare persoană de peste 65 de ani.

Moody’s arată că presiunile asupra finanțelor publice apar înaintea declinului demografic propriu-zis. Mai puțini angajați înseamnă o capacitate de producție mai redusă, iar scăderea numărului de gospodării și consumatori poate afecta cererea internă.

„Un număr mai mic de angajați va limita capacitatea de producție, în timp ce un număr mai mic de gospodării și consumatori va slăbi cererea. Ca urmare, țările vor trebui să se bazeze într-o măsură mai mare pe productivitate pentru a susține creșterea economică”, arată Moody’s.

Olivier Chemla, vicepreședinte pentru strategie și standarde de creditare la Moody’s, a declarat pentru CNBC că îmbătrânirea populației afectează economiile prin reducerea ritmului de creștere economică, creșterea costurilor cu pensiile și îngrijirea vârstnicilor și modificarea structurii consumului.

România, expusă reducerii populației active

Pentru România, evoluția demografică europeană se suprapune peste un proces intern de reducere și îmbătrânire a populației. Scăderea numărului persoanelor aflate la vârsta de muncă poate restrânge baza de contribuabili, în timp ce creșterea ponderii persoanelor vârstnice va majora presiunile asupra sistemului de pensii și asupra serviciilor medicale. În acest context, evoluția ocupării, productivitatea, participarea la piața muncii și migrația vor avea un rol tot mai important pentru capacitatea statului de a susține cheltuielile sociale.

SUA au un orizont demografic mai lung

Statele Unite au un orizont demografic mai lung decât Europa. Biroul de Recensământ al SUA estimează că populația americană va atinge nivelul maxim în 2080 în scenariul principal. Într-un scenariu cu imigrație redusă, vârful demografic ar putea fi atins însă în 2043.

Moody’s subliniază că, fără aportul imigrației, populația SUA a început deja să scadă. Imigrația contribuie astfel la menținerea forței de muncă și a bazei de consum.

Îmbătrânirea populației nu este însă limitată la economiile dezvoltate. În China, ponderea persoanelor de peste 65 de ani s-a dublat în ultimele două decenii, de la 7% la 14%. Brazilia, Thailanda și Turcia urmează traiectorii similare.

Aceste state se confruntă cu presiunea îmbătrânirii la niveluri de venit mai scăzute decât economiile dezvoltate care au trecut anterior prin aceeași transformare demografică. Costurile pentru pensii, sănătate și servicii de îngrijire vor trebui astfel suportate înainte ca aceste economii să atingă niveluri comparabile de prosperitate.

Inteligența artificială poate compensa doar parțial lipsa forței de muncă

Moody’s estimează că automatizarea, inteligența artificială și creșterea productivității pot limita efectele reducerii populației active asupra producției. Tehnologiile nu pot însă compensa integral scăderea cererii.

„Poți, desigur, să înlocuiești și să îmbunătățești oferta economiei în fabrici și în sectorul serviciilor, dar, în același timp, roboții nu consumă – cel puțin nu deocamdată. Pe partea cererii va exista în continuare acest deficit, ceea ce va încetini creșterea economică”, a declarat Chemla.

Potrivit Moody’s, evoluțiile demografice vor modifica raportul dintre populația activă și cea dependentă și vor crește presiunea asupra bugetelor pentru pensii și sănătate.