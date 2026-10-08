NATO, discuții la Chișinău despre securitatea Rep. Moldova și a regiunii

179580– 08102026 – Secretarul general adjunct al NATO, Radmila Šekerinska, se află în zilele de 8 și 9 octombrie la Chișinău, unde are programate întâlniri cu președintele Rep. Moldova, Maia Sandu, cu vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, și cu ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, anunță NATO.

Unul dintre punctele publice ale vizitei va avea loc în data de 9 octombrie, când Šekerinska va susține discursul principal la Moldova Security Forum 2026. Forumul reunește peste 700 de reprezentanți ai autorităților, statelor europene, SUA, organizațiilor internaționale, societății civile, mediului academic și comunității de securitate.

Ediția din acest an este dedicată consolidării rezilienței democratice și securității în Europa și regiunea Mării Negre. Pe agenda forumului se află cooperarea în domeniul apărării, amenințările hibride, securitatea energetică, dezinformarea, atacurile cibernetice și protejarea instituțiilor democratice.

Prima zi a forumului va include o sesiune dedicată rolului Rep. Moldova ca actor de securitate regional, precum și dezbateri despre parteneriatele internaționale ale Chișinăului, cooperarea în domeniul apărării și viitorul securității europene. Pe 9 octombrie sunt programate discuții despre gestionarea crizelor, pregătirea instituțiilor și securitatea regională.

Vizita oficialului NATO are loc la scurt timp după o serie de contacte între autoritățile de la Chișinău și structurile Alianței. La 6 octombrie, Maia Sandu s-a întâlnit cu conducerea Adunării Parlamentare a NATO, cu care a discutat despre amenințările generate de războiul din Ucraina și consolidarea capacităților de apărare ale Rep. Moldova.

După cum se știe, în septembrie spațiul aerian al Rep. Moldova a fost încălcat de peste 20 de ori, iar în ultimele șapte zile înaintea discuțiilor cu conducerea Adunării Parlamentare a NATO au fost raportate nouă astfel de incidente. De asemenea, mai multe drone și rachete rusești au explodat pe teritoriul Republicii Moldova.

Odată cu intensificarea incidentelor care au loc pe teritoriul Rep. Moldova și în zona Mării Negre, riscurile pentru România au devenit și mai vizibile, mai ales în zona maritimă. Reamintim că în data de 5 octombrie două persoane aflate pe un un vas comercial care naviga în zona economică exclusivă a României au murit după ce vasul a luat foc și s-a scufundat. Nava plecase din portul ucrainean Izmail și transporta cereale către Italia. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a pus acest incident pe seama unui atac cu drone rusești, dar autoritățile române nu au confirmat cauza incendiului.

De asemenea, încă un incident care a avut loc în data de 6 octombrie, în zona economică exclusivă a Bulgariei a vizat două nave comerciale, una dintre ele scufundându-se. În urma acestor atacuri, autoritățile bulgare au anunțat că iau în calcul solicitarea unor capacități suplimentare NATO de supraveghere aeriană și maritimă și sisteme antidronă. Bulgaria intenționează, de asemenea, să se consulte cu România și Turcia privind securitatea navigației comerciale în Marea Neagră.

Aceste incidente pun în discuție securitatea rutelor comerciale și energetice din vestul Mării Negre, inclusiv a infrastructurii aflate în zona economică exclusivă a României. România are, în acest cadru, un rol important în dispozitivul NATO de pe flancul estic. O delegație a Adunării Parlamentare a NATO a analizat recent, la București și Constanța, securitatea Mării Negre, apărarea antiaeriană, amenințările reprezentate de drone și securitatea energetică. Delegația a vizitat inclusiv Portul Militar Constanța și Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Legătura dintre securitatea României și cea a Republicii Moldova este relevantă și prin prisma cooperării în monitorizarea spațiului aerian. În septembrie, Ministerul român al Apărării a anunțat că un aparat fără pilot care traversase anterior spațiul aerian al Ucrainei și Republicii Moldova s-a îndreptat spre nord-estul României. Două aeronave F-16 românești au fost ridicate pentru monitorizarea situației.

La dezbaterile din 8 octombrie de la Moldova Security Forum 2026 va participa și ministrul interimar al Apărării din România, Radu Miruță.

Rep. Moldova este partener NATO din 1994, prin Parteneriatul pentru Pace, iar cooperarea cu Alianța respectă statutul de neutralitate militară prevăzut de Constituția Rep. Moldova.

Pentru România, agenda reuniunilor de la Chișinău este relevantă prin legătura directă dintre securitatea Republicii Moldova, situația din Ucraina și securitatea flancului estic al NATO, inclusiv în regiunea Mării Negre.