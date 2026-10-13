NATO pregătește o nouă strategie de apărare: blocarea atacului, oprirea înaintării și neutralizarea capacităților inamice

179616– 13102026 – NATO își adaptează strategia de apărare pentru a împiedica orice adversar să pătrundă pe teritoriul aliat și să susțină o ofensivă, printr-un plan bazat pe trei etape: blocarea atacului, limitarea capacității de înaintare și neutralizarea sistemelor care permit continuarea luptei. Generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), a prezentat la Forumul de Securitate de la Varșovia un concept operațional (Theory of Victory – Teoria victoriei) și o doctrină aflată în curs de cristalizare.

Grynkewich a afirmat că NATO trebuie să fie pregătită să răspundă imediat unei agresiuni, în condițiile în care statele de pe flancul estic al Alianței se confruntă cu incidente de securitate, inclusiv acte de sabotaj, incendieri și incursiuni cu drone.

„Dacă suntem atacați, suntem gata să luptăm în această seară”, a declarat comandantul, subliniind că exercițiile și pregătirea militară trebuie să continue pentru a crește capacitatea de reacție a forțelor aliate.

Potrivit lui Grynkewich, planul, descris prin conceptul „Block, Blunt, Break” – blocare, oprirea înaintării și neutralizare –, urmărește să împiedice adversarul să ocupe teritorii aliate, să-și mențină ritmul operațiunilor și să-și coordoneze forțele.

Trei etape pentru apărarea teritoriului aliat

Prima etapă, „Block”, vizează oprirea atacului inițial și împiedicarea forțelor inamice să cucerească teritoriu. Trupele terestre aliate ar urma să angajeze formațiunile care înaintează, să le limiteze deplasarea și să le distrugă capacitatea de a continua ofensiva.

A doua etapă, „Blunt”, urmărește să reducă eficiența unui atac care continuă. NATO ar combina capabilități din mai multe domenii operaționale, senzori avansați și sisteme autonome pentru identificarea și evaluarea amenințărilor, astfel încât să împiedice noi progrese ale adversarului.

În etapa „Break”, Alianța are în vedere neutralizarea capacităților care susțin operațiunile militare inamice (structuri de comandă, rețele de aprovizionare și logistică). Planul prevede utilizarea unor capabilități precum loviturile de precizie cu rază lungă de acțiune și rețelele de senzori.

Scopul este ca forțele adverse să nu mai poată primi provizii, să-și coordoneze unitățile sau să susțină operațiuni militare de durată.

Lecțiile războiului din Ucraina

Noua abordare combină forțele terestre și echipamentele militare convenționale cu tehnologii precum dronele, sistemele de contracarare a dronelor și inteligența artificială. Grynkewich a subliniat că NATO învață din lecțiile războiului din Ucraina, atât în ceea ce privește operațiunile terestre, cât și lupta aeriană.

Strategia urmărește coordonarea capabilităților pentru a răspunde amenințărilor pe mai multe direcții și pentru a împiedica adversarul să-și mențină capacitatea de luptă.

Comandantul suprem aliat a insistat că planul are un caracter defensiv și că obiectivul NATO este protejarea populației și a teritoriului statelor membre, nu extinderea teritorială. El a descris drept redusă amenințarea unui atac iminent asupra Alianței, avertizând însă că orice agresiune va primi un răspuns.

Apărarea colectivă și angajamentul SUA

Referindu-se la întrebările privind angajamentul Statelor Unite față de NATO, Grynkewich a invocat reafirmarea principiului apărării colective. Articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord prevede că un atac armat împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor aliaților.

Potrivit comandantului, Washingtonul a fost de acord cu o declarație la summitul NATO din iulie față de acest principiu.

Planul prezentat la Varșovia urmărește să consolideze capacitatea Alianței de a descuraja o agresiune și de a răspunde unui atac, într-un mediu de securitate marcat de incidente și presiuni asupra statelor de pe flancul estic.

Prioritățile României

La ediția din acest an a Forumului de Securitate de la varșovia, România este reprezentată de ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu. Prioritățile României la această reuniune vizează promovarea priorităților de politică externă privind securitatea flancului estic al NATO și a regiunii Mării Negre, extinderea Uniunii Europene și consolidarea capacității de apărare a Europei.

Ministrul român va interveni în calitate de vorbitor principal la panelul „Half-Baked or Step by Step? Rethinking EU Enlargement”, dedicat viitorului extinderii Uniunii Europene. Potrivit MAE, mesajul României va evidenția rolul extinderii în consolidarea democrației și a prosperității regionale.

Agenda oficialului român include și participarea la „European Defence TownHall”, o dezbatere organizată sub egida Conferinței de Securitate de la München, consacrată viitorului arhitecturii de apărare europene. Oana Țoiu va lua parte, de asemenea, la reuniunea „Women in International Security Breakfast” și la consultări privind politicile de vecinătate, organizate în cadrul GLOBSEC.

Securitatea Mării Negre reprezintă o altă prioritate a delegației române. MAE subliniază rolul regiunii pentru siguranța rutelor comerciale, conectivitatea energetică și securitatea alimentară, precum și importanța libertății de navigație.