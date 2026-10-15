Nazare anunță 2 miliarde de lei suplimentare pentru Transporturi și Mediu. Plățile PNRR depășesc 46,5 miliarde de lei în 2026

179639 – 15102026 – Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat suplimentarea cu 2 miliarde de lei a bugetelor Ministerului Transporturilor și Ministerului Mediului pentru plata facturilor aferente proiectelor finanțate prin PNRR. Potrivit acestuia, efortul bugetar în 2026 pentru aceste investiții depășește 46,5 miliarde de lei, echivalentul a aproape 8,7 miliarde de euro.

Anunțul a fost făcut într-o postare pe pagina de Facebook a ministrului. Nazare a precizat că suplimentarea urmărește să asigure lichiditățile necesare companiilor care execută lucrări și să permită continuarea investițiilor.

Din cele 2 miliarde de lei suplimentare, 1,33 miliarde de lei sunt destinate infrastructurii feroviare, 409 milioane de lei autostrăzilor, 53 de milioane de lei infrastructurii locale și 353 de milioane de lei investițiilor de mediu.

Potrivit ministrului, fondurile sunt asigurate prin mecanisme de flexibilitate bugetară și prin utilizarea rezervelor prevăzute la elaborarea bugetului de stat pentru 2026.

Plăți de 44,3 miliarde de lei până la 12 octombrie

Alexandru Nazare a anunțat că, până la 12 octombrie 2026, bugetul de stat efectuase plăți de 44,3 miliarde de lei pentru proiectele PNRR. Din această sumă, 28,6 miliarde de lei au fost alocate componentei de granturi, iar 15,7 miliarde de lei componentei de împrumuturi.

Sumele includ finanțarea europeană, contribuția națională, TVA și alte cheltuieli suportate de la bugetul de stat.

Nazare a precizat că, după suplimentările anunțate și luarea în calcul a sumelor încă neexecutate din bugetele celor două ministere, bugetul pentru proiectele PNRR va depăși în acest an 46,5 miliarde de lei.

Ministerele trebuie să clarifice facturile și obligațiile rămase

Ministrul Finanțelor a atras atenția că 2026 este anul în care România trebuie să închidă programul PNRR și să stabilească situația completă a obligațiilor financiare care vor rămâne de achitat.

Astfel, fiecare minister și fiecare coordonator de reforme și investiții trebuie să clarifice ce proiecte au fost finalizate, ce lucrări au fost executate, ce facturi au fost emise și ce obligații mai trebuie finanțate, inclusiv din alte surse decât PNRR.

„Nu putem construi bugetul pe 2027 pe estimări sau pe facturi care apar după închiderea programului”, a transmis Alexandru Nazare.

Ministrul a legat această verificare de pregătirea bugetului pentru 2027 și de angajamentele României privind reducerea deficitului bugetar și respectarea obligațiilor europene.

Potrivit acestuia, autoritățile trebuie să identifice din timp obligațiile rămase și să stabilească sursele de finanțare, astfel încât investițiile publice să poată continua fără noi presiuni asupra bugetului de stat.