Negocierile pentru Guvernul Niculescu, fără un acord de majoritate

179613 – 12102026 – Premierul desemnat Luca Niculescu a încheiat luni prima rundă de consultări cu partidele și grupurile parlamentare, fără să obțină un acord politic pentru formarea unei majorități. PSD condiționează susținerea Guvernului de refacerea unei coaliții cu PNL și UDMR, liberalii refuză să intre într-un executiv alături de social-democrați, iar USR anunță că nu va vota un guvern din care face parte PSD. Niculescu va prezenta Parlamentului lista miniștrilor și programul de guvernare joi, 15 octombrie.

Premierul desemnat le-a propus partidelor un acord politic pentru șase luni, perioadă în care viitorul Guvern să poată rezolva urgențele economice și bugetare. Printre prioritățile anunțate se numără rectificarea bugetară, adoptarea bugetului pentru 2027 până la sfârșitul acestui an, respectarea angajamentelor privind deficitul, îmbunătățirea colectării veniturilor, măsuri în domeniul energiei și relansarea economică. Niculescu a spus că înclină spre formarea unui cabinet politic, dar a menținut deschise și variantele tehnocrată sau mixtă.

Până acum, niciunul dintre partidele fostei coaliții de guvernare nu și-a flexibilizat poziția.

PSD cere o majoritate politică asumată

Sorin Grindeanu a primit din partea conducerii PSD un mandat larg de negociere cu Luca Niculescu. Social-democrații au transmis că nu susțin un guvern tehnocrat și au cerut schimbarea direcției economice, precum și asumarea unei majorități parlamentare, în special de către PNL și UDMR.

Grindeanu a făcut apel la liberali și la UDMR să susțină o formulă de guvernare și a propus o perioadă de colaborare până în primăvară, când partidele să evalueze dacă aceasta poate continua. Liderul PSD a exclus refacerea fostei coaliții în formula care includea și USR.

PNL refuză participarea la guvernare alături de PSD

Liberalii au menținut poziția potrivit căreia nu vor intra într-o coaliție de guvernare cu PSD. PNL nu a exclus însă un vot pentru învestirea Guvernului Niculescu, decizie care urmează să fie analizată în funcție de programul de guvernare, componența cabinetului și angajamentele asumate.

Deputatul PNL Robert Sighiartău a declarat că un eventual vot de învestitură este distinct de participarea la guvernare. El a precizat că susținerea trebuie evaluată în raport cu programul și lista miniștrilor, inclusiv în eventualitatea prezenței unor reprezentanți PSD în cabinet.

USR respinge un guvern cu miniștri PSD

Dominic Fritz a reafirmat că USR nu va vota un executiv din care face parte PSD. Formațiunea a susținut necesitatea unui program de reforme și a unei formule politice care să nu includă social-democrații. În discuțiile cu Niculescu, Fritz a readus în atenție și varianta unei rotative guvernamentale.

Condiția USR complică formarea unei majorități, întrucât susținerea partidului nu poate fi adăugată automat unei formule de guvernare care include PSD.

UDMR ia în calcul opoziția, dar nu exclude votul de învestitură

UDMR nu a confirmat participarea la un nou guvern și a indicat posibilitatea trecerii în opoziție. Formațiunea a transmis însă că nu exclude un vot pentru învestirea cabinetului. Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a indicat drept limită a negocierilor formarea unei majorități care să nu implice o alianță cu AUR și SOS România.

Minoritățile naționale, PACE și UPR, deschise susținerii

Grupul parlamentar al minorităților naționale a participat la consultări, fără ca întâlnirea să echivaleze cu o confirmare publică a votului tuturor celor 17 parlamentari.

Senatorul Ninel Peia a declarat că grupul PACE – Întâi România este dispus să voteze un guvern politic care să includă măsuri de relansare economică și protecție socială.

Victor Ponta a anunțat că grupul Uniți pentru România (UPR) este pregătit să susțină Guvernul Niculescu, decizia finală urmând să fie luată după prezentarea listei miniștrilor. Ponta a precizat că grupul nu condiționează votul de obținerea unor funcții guvernamentale, deși ar dori să participe la executiv dacă membrii săi pot contribui la activitatea acestuia.

AUR respinge Guvernul Niculescu

AUR, care nu a participat la consultări, a anunțat că nu va vota un guvern condus de Luca Niculescu și a cerut alegeri anticipate și suspendarea președintelui Nicușor Dan. Premierul desemnat a declarat anterior că discuțiile cu AUR și SOS România nu se află pe agenda sa, întrucât AUR anunțase deja că nu susține cabinetul.

Luca Niculescu urmează să depună joi, 15 octombrie, lista miniștrilor și programul de guvernare. După depunerea documentelor, conducerea Parlamentului va stabili calendarul audierilor și al votului de învestitură. Până la încheierea negocierilor, susținerea anunțată de unele grupuri parlamentare nu reprezintă o majoritate confirmată, iar pozițiile divergente ale PSD, PNL și USR rămân principalul obstacol în formarea Guvernului.