Nicu Ștefănuță, ales copreședinte al grupului Verzilor din Parlamentul European

179584 – 08102026 – Nicu Ștefănuță a fost ales copreședinte al grupului Verzilor/Alianței Libere Europene din Parlamentul European. Europarlamentarul român, care deține și funcția de vicepreședinte al Parlamentului European, va conduce grupul împreună cu europarlamentara germană Terry Reintke.

Ștefănuță a câștigat într-o competiție cu europarlamentarele Sara Matthieu, din Belgia, și Isabella Lövin, din Suedia, două țări cu o tradiție politică verde consolidată și cu experiență de participare a partidelor verzi la guvernare. Ales în Parlamentul European ca independent, el a candidat fără sprijinul unui partid verde național cu o infrastructură comparabilă.

Într-o alegere internă, candidații sunt evaluați de oameni care cunosc direct exigențele mandatului european. Dincolo de platformă, contează capacitatea de a negocia, de a construi acorduri și de a reprezenta întregul grup. Alegerea lui Ștefănuță exprimă încrederea colegilor în capacitatea sa de a îndeplini această responsabilitate.

Victoria are și o semnificație pentru reprezentarea Europei de Est. Experiența de a construi sprijin pentru politica socială-verde într-o țară unde aceasta dispune de puține structuri consolidate devine o resursă pentru conducerea unui grup european.

În fața ascensiunii extremei drepte, direcția propusă de Ștefănuță pune accent pe recâștigarea încrederii oamenilor prin soluții relevante pentru viața lor și prin apărarea drepturilor și libertăților democratice.