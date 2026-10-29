Niculescu și Grindeanu, din nou discuții despre deficit și prima rectificare bugetară din 2026

179752 – 29102026 – Premierul Luca Niculescu și președintele PSD, Sorin Grindeanu, au discutat miercuri, la Palatul Victoria, despre situația deficitului bugetar și pregătirea primei rectificări bugetare din acest an, potrivit informațiilor Radio România Actualități.

Întrevederea a avut loc în condițiile în care noul Executiv trebuie să stabilească alocările pentru cheltuielile urgente ale instituțiilor publice și să pregătească bugetul de stat pentru 2027.

Potrivit surselor politice citate de postul public de radio, discuțiile au vizat situația finanțelor publice și măsurile necesare pentru controlul deficitului. La 27 octombrie, Radio România Actualități relata că rectificarea ar putea fi aprobată în zilele următoare, fie vineri, fie într-o ședință de guvern programată pentru săptămâna viitoare.

Sorin Grindeanu a susținut că înainte de adoptarea rectificării trebuie prezentată situația financiară actualizată, inclusiv nivelul deficitului, facturile neachitate și lucrările executate, dar încă nefacturate. PSD a cerut ca măsurile bugetare să fie construite pe date complete și a afirmat că nu dorește rezolvarea problemelor prin majorări de taxe.