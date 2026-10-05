Nicușor Dan îl sfidează încă o dată pe Sorin Grindeanu

Președintele vrea ca Guvernul să fie condus tot de pe locurile trei și patru

179558– 05102026 – În urma unei noi runde de consultări pe care a avut-o cu partidele parlamentare, la cinci luni de la începerea crizei politice și guvernamentale, președintele României Nicușor Dan a anunțat luni seara desemnarea fostului jurnalist Luca Niculescu pentru funcția de premier.

“Am ales persoana cu cele mai mari șanse de a obține o majoritate”, a spus Dan în cadrul unei declarații de presă, adăugând că Niculescu are libertatea de a decide dacă viitorul guvern va fi politic, tehnocrat sau o combinație a celor două.

În prezent, Luca Niculescu este secretar de Stat în MAE, după ce anterior a fost ambasadorul României în Franța, Monaco și Andorra, poziție în care a ajuns din presă. Din 2022, este coordonatorul național al României pentru procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Nu este membru al niciunui partid politic.

Imediat după anunțul președintelui, Niculescu a spus că prioritatea imediată este construirea unei majorități parlamentare care să susțină un guvern ancorat într-o direcție pro-europeană. „Voi prezenta în zilele următoare rezultatul acestor consultări şi echipa cu care vom implementa aceste priorităţi“, a spus Niculescu, adăugând că România are nevoie de o perioadă de stabilitate şi reconstrucţie.

După semnarea decretului de numire, premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru formarea unui guvern și prezentarea în fața Parlamentului pentru votul de încredere.

Anterior acestei desemnări, președintele Dan a mai avut trei nominalizări pentru funcția de prim-ministru: Eugen Tomac și Adrian Vestea în iunie, urmat de Siegfried Mureșan în septembrie, ultimele nouă neprimind votul Parlametului. Eugen Tomac și-a depus mandatul înainte să se prezinte în fața Palramentului, nereușind să coaguleze o majoritate care să-i acorde susținerea parlamentară de cel puțin 233 de voturi necesare pentru învestire.

Este greu de crezut că guvernul condus de Niculescu va trece de Parlament, având în vedere pozițiile de până acum ale social-democraților și AUR. Mai mult, USR și UDMR au vorbit până acum doar despre un guvern politic, iar PNL, prin Ilie Bolojan, își schimbă poziția de la o zi la alta, un exemplu bun în acest sens fiind susținerea lui Eugen Tomac.

Până la această oră, PNL și UDMR au lăsat deschisă posibilitatea susținerii, în timp ce AUR și S.O.S. România au anunțat că nu vor vota Guvernul, iar PSD și USR au condiționat poziția de formula politică, programul și componența viitorului Cabinet.

PSD – Președintele partidului, Sorin Grindeanu, a criticat desemnarea, afirmând că aceasta „sfidează matematica parlamentară” și ignoră partidul care a câștigat alegerile. PSD urmează să analizeze oficial propunerea în Biroul Permanent Național. Grindeanu a avertizat că partidul nu va acorda „voturi în alb” și a legat susținerea unui eventual Guvern de schimbarea direcției economice, rectificarea bugetară și pregătirea bugetului pentru 2027. El a spus că menținerea politicilor de austeritate ar putea duce PSD către susținerea alegerilor anticipate.

PNL – PNL nu a anunțat încă dacă va vota Guvernul. Purtătorul de cuvânt al partidului, Ionel Bogdan, a transmis că liberalii vor discuta cu Luca Niculescu și vor analiza programul de guvernare, prioritățile și echipa de miniștri, după care vor decide asupra votului de învestitură.

USR – USR a transmis că nu are o problemă cu persoana lui Luca Niculescu, dar condiționează susținerea de componența Cabinetului, programul de guvernare și majoritatea parlamentară care îl va susține. Purtătorul de cuvânt Cristian Seidler a spus că partidul nu va susține un Guvern în care se regăsesc membri PSD sau persoane considerate apropiate de PSD. USR este dispus să discute cu premierul desemnat.

UDMR – UDMR este una dintre formațiunile care au transmis cea mai clară deschidere. Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a spus că Luca Niculescu este „o persoană potrivită” pentru funcția de premier și că parlamentarii Uniunii ar putea vota Guvernul. Linia roșie anunțată de UDMR este ca formațiunea să nu negocieze cu AUR și S.O.S. România pentru formarea majorității. Poziția finală depinde și de programul de guvernare și de formula majorității.

AUR – George Simion a respins categoric nominalizarea și a anunțat că AUR va acorda „zero voturi” Guvernului Niculescu. Liderul AUR Petrișor Peiu a declarat că parlamentarii formațiunii nu vor participa la votul de învestitură.

S.O.S. România – Diana Șoșoacă a anunțat că parlamentarii partidului nu vor vota Guvernul condus de Luca Niculescu și a cerut alegeri anticipate. Declarația a fost făcută după desemnarea premierului, într-un mesaj publicat pe Facebook.