Noi consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui premier

179553– 05102026 – Președintele Nicușor Dan a anunțat pentru ziua de astăzi, noi consultări la Cotroceni cu liderii partidelor parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Este a patra rundă de discuții pentru formarea unui guvern, la cinci luni de la demiterea cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură.

PSD anunță că este pregătit să își asume guvernarea și îl propune pe președintele partidului, Sorin Grindeanu, pentru funcția de premier. Liderul social-democraților a declarat că, dacă va fi nominalizat, pentru depășirea blocajului, va discuta cu toate partidele și va propune un program de guvernare pentru relansarea economiei. PSD respinge varianta alegerilor anticipate ca soluție pentru criza politică, dar spune că nu exclude un asemenea scenariu.

AUR merge la consultările de la Cotroceni insistând pentru organizarea de alegeri anticipate, soluție despre care președintele partidului, George Simion, spune că este singura soluție în acest moment. AUR anunță că nu va susține niciun viitor guvern, indiferent de persoana pe care președintele o va nominaliza pentru funcția de premier.

PNL nu anunță deocamdată o susținere pentru o anumită persoană. Liberalii așteaptă nominalizarea președintelui și vor decide ulterior dacă și în ce condiții pot contribui la formarea unui nou guvern. În PNL există două poziții privind modul în care ar trebui abordată actuala criză politică: un curent susține menținerea dialogului pentru identificarea unei soluții de guvernare și rămânerea la guvernare, în timp ce o altă parte este reticentă față de o nouă colaborare cu PSD, preferând alianța cu USR.

USR exclude o colaborare cu PSD într-o viitoare guvernare și a anunțat că nu va susține o formulă de guvernare în care PSD să aibă rolul central. Președintele partidului, Dominic Fritz, a transmis că USR nu va vota un guvern pe care îl consideră un executiv-paravan pentru social-democrați.

UDMR susține formarea unui guvern pro-european și consideră că acesta poate fi votat doar printr-o formă de colaborare între PSD și PNL. UDMR precizează că cele două partide nu trebuie neapărat să facă parte din aceeași coaliție și nici să aibă politici publice identice, dar trebuie să ajungă la un compromis care să permită formarea guvernului.

Președintele Nicușor Dan a afirmat că după consultările de astăzi de la Palatul Cotroceni, va face o nouă nominalizare pentru funcția de prim-ministru.