Noi reguli europene privind drepturile pasagerilor

179695 – 22102026 – Noile norme europene privind aplicarea drepturilor pasagerilor prevăd termene clare pentru rambursarea biletelor cumpărate prin intermediari și măsuri suplimentare de informare și protecție a călătorilor. Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) a prezentat efectele acestor reguli pentru agențiile de turism și clienții lor.

Potrivit informațiilor transmise de ANAT, în cazul în care agenția a achitat biletul din fonduri proprii, iar pasagerul are dreptul la rambursare, transportatorul va trebui să transfere banii către agenție în termen de șapte zile, iar agenția va avea la dispoziție alte șapte zile pentru a restitui suma clientului.

Regulile urmăresc să clarifice responsabilitățile transportatorilor și intermediarilor și să reducă incertitudinile privind termenele de rambursare. ANAT susține că agențiile trebuie să fie remunerate pentru serviciile deja prestate și că acestea nu ar trebui să suporte automat costurile generate de anularea sau neexecutarea transportului.

Prevederile referitoare la comisioane stabilesc, ca regulă generală, rambursarea sumelor datorate pasagerului, inclusiv a comisionului comerciantului, atunci când acesta are dreptul la restituirea prețului biletului. Sunt prevăzute derogări pentru anumite microîntreprinderi, în condițiile stabilite de legislație și cu informarea prealabilă a clientului.

Noile norme tratează și informarea pasagerilor, utilizarea datelor de contact și protecția persoanelor cu dizabilități sau cu mobilitate redusă. ANAT susține că datele furnizate transportatorilor pentru comunicări operaționale nu trebuie folosite în scopuri comerciale fără respectarea regulilor aplicabile privind protecția datelor.