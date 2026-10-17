Nouă linii de autobuz, deviate duminică, pentru desfășurarea evenimentului „Trofeul București”

179657 – 17102026 – Autobuzele liniilor 122, 137, 168, 178, 205, 226, 311, 368 și N121 vor circula pe trasee modificate în ziua de duminică, 18.10.2026, ca urmare a restricționării traficului rutier pe Calea Victoriei (între Bd. Dacia și Str. Ion Câmpineanu), pe Str. Walter Mărăcineanu, precum și pe străzile care converg ȋn aceasta (Str. Știrbei Vodă, între Str. Berzei și Calea Victoriei, Str. Episcopiei, Str. George Enescu, Str. Dem. I. Dobrescu și Str. C. A. Rosetti), pentru desfășurarea evenimentului „Trofeul București”.

Având în vedere aceste restricții, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) va modifica traseele celor nouă linii, în perioada menționată, astfel:

Linia 122:

– va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Pasaj Domneşti” şi intersecția Str. Ştirbei Vodă/ Str. Berzei, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre „Universitate”, pe Str. Berzei, Str. Vasile Pârvan, Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Carol I, cu ȋntoarcere la Piața Rosetti, pe Bd. Carol I, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogălniceanu, apoi traseul actual către capătul de linie „Pasaj Domnești”.

Linia 137:

– va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Carrefour Militari” şi intersecția Str. Ştirbei Vodă/ Str. Berzei, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre „Universitate”, pe Str. Berzei, Str. Vasile Pârvan, Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Carol I, cu ȋntoarcere la Piața Rosetti, pe Bd. Carol I, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogălniceanu, apoi traseul actual către capătul de linie „Carrefour Militari”.

Linia 168:

– va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Valea Ialomiţei” şi intersecția Str. Ştirbei Vodă/ Str. Berzei, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre „Piața Romană”, pe Str. Berzei, Str. Vasile Pȃrvan, Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Piața Universității, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. Gheorghe Magheru, „Piața Romană”.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 178:

– va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Complex Apusului” și intersecția Str. Berzei/ Str. Știrbei Vodă, apoi pe un traseu modificat pe Str. Berzei, Str. Vasile Pârvan, Podul B. P. Hașdeu, Splaiul Independenței, Podul Izvor, Bd. Schitu Măgureanu, până la stația „Colegiul Național Gheorghe Lazăr”, cu întoarcere pe Bd. Schitu Măgureanu, Str. Popa Tatu, Str. Mircea Vulcănescu, apoi pe traseul actual.

Linia 205:

– va funcţiona pe traseul de bazǎ ȋntre terminalul „M Străulești” şi intersecția Calea Victoriei/ Bd. Dacia, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piața Unirii, pe Bd. Dacia, Str. Berzei, Str. Vasile Pârvan, Pod B. P. Haşdeu, Splaiul Independenţei, „Piața Unirii 2″.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 226:

– va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Depoul Alexandria” şi intersecția Str. Ştirbei Vodă/ Str. Berzei, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre „Piața Romană”, pe Str. Berzei, Str. Vasile Pȃrvan, Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Piața Universității, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. Gheorghe Magheru, „Piața Romană”.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 311:

– va funcționa între „Faur” şi intersecţia Bd. Nicolae Bălcescu/ Str. Dem. I. Dobrescu, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Nicolae Bălcescu, cu ȋntoarcere pe Str. C. A. Rosetti, Str. Maria Rosetti, apoi traseul actual.

Linia 368:

– va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Valea Oltului” şi intersecția Str. Ştirbei Vodă/ Str. Berzei, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre „Piața Romană”, pe Str. Berzei, Str. Vasile Pȃrvan, Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Piața Universității, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. Gheorghe Magheru, „Piața Romană”, cu ȋntoarcere pe Bd. Dacia, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Berzei, apoi traseul actual.

Linia N121:

– va funcționa, la ultima semicursă din noaptea de 17/18.10.2026, pe traseul de bază între terminalul „Valea Argeşului” şi intersecția Str. Ştirbei Vodă/ Str. Berzei, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piața Unirii, pe Str. Berzei, Str. Vasile Pȃrvan, Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Universităţii, Bd. I. C. Brătianu, rond Piaţa Unirii, cu întoarcere pe Bd. I. C. Brătianu, Piaţa Universităţii, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenței, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, apoi traseul actual.

TPBI recomandă călătorilor utilizarea platformei maps.mo-bi.ro, a aplicației gratuite InfoTB sau consultarea site-ului stb.ro pentru informații actualizate privind traseele și programele de circulație.