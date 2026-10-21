Noul ministru de Externe: Securitatea României și rolul Mării Negre, priorități ale mandatului

179686 – 21102026 – Noul ministru al Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a anunțat că securitatea României și a cetățenilor români va fi prioritatea mandatului său. Șeful diplomației române a indicat Marea Neagră drept una dintre principalele teme pe care le va susține în dialogul cu aliații NATO și partenerii din Uniunea Europeană.

„Este prima mea postare aici și mă bucur să o fac într-un moment de mare responsabilitate: preluarea mandatului de ministru al Afacerilor Externe al României, după 24 de ani de carieră în MAE.

Este o adevărată onoare și, în același timp, un test uriaș pentru mine. Mă concentrez din prima zi pe implementarea programului de guvernare, cu obiective clare și măsurabile, iar atenția mea va merge, înainte de orice, către securitatea României și a românilor!”, a transmis Dan Neculăescu.

În condițiile provocărilor de securitate din regiune Dan Neculăescu a subliniat într-un mesaj publicat pe facebook că Marea Neagră trebuie să ocupe un loc prioritar pe agenda NATO și a partenerilor europeni și s-a referit la reuniunea Consiliului Nord-Atlantic la nivel de ambasadori, desfășurată la sediul NATO la solicitarea președintelui Nicușor Dan.

Ministrul a amintit și intervenția piloților români care zilele trecute au doborât două drone deasupra Mării Negre. El a afirmat că diplomația română va urmări ca aliații și partenerii din UE să acorde atenția necesară provocărilor de securitate cu care se confruntă România.

„Marea Neagră trebuie să stea în prim-planul agendei euroatlantice”, a transmis șeful diplomației, anunțând că va susține constant necesitatea unui efort comun pentru securitatea regiunii.