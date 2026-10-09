Noul punct de frontieră Sighetu Marmației–Bila Țerkva a fost deschis. Traficul se extinde etapizat

179588 – 09102026 – Noul punct de trecere a frontierei Sighetu Marmației–Bila Țerkva a fost operaționalizat joi, 8 octombrie. Pe fiecare sens de deplasare sunt șase artere de control. Pentru început, tranzitul este deschis pentru vehiculele destinate transportului de persoane cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone, iar întreaga infrastructură și deschiderea circulației pentru alte categorii de vehicule vor fi făcute în funcție de volumul de trafic și de finalizarea lucrărilor pe partea ucraineană.

Deschiderea noului punct de trecere vizează îmbunătățirea legăturilor dintre comunitățile de pe cele două maluri ale Tisei și dezvoltarea infrastructurii de transport dintre România și Ucraina.

Autoritățile au precizat că traficul prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației I (Sighetu Marmației–Solotvino) continuă în aceleași condiții, astfel că deschiderea noului punct nu modifică regimul de funcționare al celui existent.