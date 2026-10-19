Nu sunt bani pentru pensii din cauza datoriilor foarte mari

179666 – 19102026 – Premierul interimar Ilie Bolojan a avertizat, duminică seară, la B1 TV, că viitorul Guvern trebuie să identifice surse de finanțare pentru orice majorare a pensiilor și salariilor, în condițiile în care România trebuie să reducă deficitul bugetar, iar cheltuielile cu dobânzile la datoria publică limitează resursele disponibile.

Întrebat despre posibilitatea indexării pensiilor cu 5% sau 7%, Bolojan nu a anunțat un procent de majorare și nici nu a indicat o sursă de finanțare pentru o eventuală creștere. El a susținut că promisiunile privind cheltuieli suplimentare trebuie însoțite de explicații privind acoperirea acestora.

„Problema pe care o cer partenerii și pe care o cere orice om rațional care știe datele minime din economie este să vezi cu ce acoperi ce crești”, a declarat premierul interimar.

Bolojan a enumerat trei posibilități pentru finanțarea unor cheltuieli suplimentare: reducerea altor cheltuieli publice, creșterea veniturilor bugetare sau obținerea unor încasări mai mari ca urmare a unei evoluții economice favorabile.

El a respins ideea că disciplina bugetară ar exclude acordarea de ajutoare pentru populație, dar a insistat că sprijinul financiar trebuie susținut prin resurse disponibile. Referindu-se la criticile privind efectele măsurilor fiscale asupra nivelului de trai, Bolojan a recunoscut că reducerea consumului și inflația au scăzut puterea de cumpărare.

„Măsurile care au fost luate de corectare și de a nu mai trăi pe datorie, în mod evident, au scăzut consumul. Am avut inflația care a rupt din puterea de cumpărare. Acestea sunt niște realități pe care eu nu le neg”, a afirmat acesta.

Premierul interimar a apărat și majorarea TVA, susținând că România trebuia să prezinte rapid un plan de corectare a dezechilibrelor bugetare pentru a evita riscul suspendării fondurilor europene și al intrării într-o situație de incapacitate de plată.

Dobânzile la datorie limitează banii disponibili

În interviul de la B1 TV, Bolojan a legat presiunea asupra bugetului de împrumuturile contractate de România începând cu 2020 și de creșterea costurilor de finanțare. Potrivit cifrelor prezentate de acesta, dobânzile aferente datoriei publice depășesc 3% din PIB și ajung la aproximativ 60 de miliarde de lei anual, o sumă comparabilă cu bugetul Educației.

Ilie Bolojan a susținut că împrumuturile contractate de România într-un ritm accelerat după 2020 au dus la creșterea datoriei publice și la majorarea costurilor cu dobânzile.

El a avertizat că renunțarea la reducerea deficitului ar obliga statul să se împrumute suplimentar pentru a-și acoperi obligațiile, inclusiv dobânzile și datoriile ajunse la scadență.

Precizăm că, începând cu 2020, momentul indicat de Ilie Bolojan pentru începerea îndatorării accelerate a țării, România a avut guverne conduse de liberalii Ludovic Orban, Florin Cîțu, Nicolae Ciucă, și Ilie Bolojan, cu excepția perioadei iunie 2023 – mai 2025, când Executivul a fost condus de Marcel Ciolacu (PSD).

Declarațiile vin după ce, vineri, 16 octombrie, Bolojan afirmase, la Digi24, că viitorul Guvern nu va putea evita la nesfârșit indexarea pensiilor și salariilor, după doi ani de plafonare în care inflația a erodat puterea de cumpărare. El nu a indicat atunci un procent de majorare și a subliniat că eventualele creșteri trebuie corelate cu reducerea cheltuielilor publice.

În privința investițiilor, premierul interimar a susținut că statul are deja restanțe de plată către constructori, dar a afirmat că acestea pot fi acoperite prin rectificări bugetare. El a criticat începerea unor lucrări fără asigurarea finanțării și a cerut prioritizarea proiectelor care pot fi duse la capăt.