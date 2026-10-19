Oana Gheorghiu, dezvăluiri pe ultima sută de metri despre reforma în administrație. ”Înțepături” la adresa PSD

179665 – 19102026 – O parte dintre primăriile care trebuiau să reducă personalul cu 10% au înființat companii locale în care au mutat angajații disponibilizați, fără ca restructurarea să producă economiile urmărite, a declarat vicepremierul interimar Oana Gheorghiu, proaspăt membru al PNL, într-un interviu acordat podcastului „Controverse”, realizat de SpotMedia.ro.

Potrivit acesteia, măsura de reducere a personalului din instituțiile și UAT-uri nu a fost aplicată peste tot. În unele cazuri, administrațiile locale au înființat societăți aflate în subordinea autorităților și au transferat acolo o parte dintre angajați.

„Nici măcar acei 10% nu s-au redus peste tot”, a afirmat Oana Gheorghiu, care însă nu a venit cu această dezvăluire până acum.

Ea a explicat că numărul companiilor de stat, în special al celor înființate la nivel local, a crescut, iar unele dintre acestea ar fi fost folosite pentru a evita reducerea efectivă a cheltuielilor de personal.

În opinia sa, transferarea angajaților din primării în societăți controlate de autoritățile locale nu rezolvă problema costurilor și poate menține presiunea asupra bugetului de stat.

Un exemplu menționat este Sectorul 2 al Capitalei, unde primarul Rareș Hopincă (PSD) ar fi înființat o societate pentru administrarea parcărilor și ar fi transferat 130 de angajați disponibilizați în urma restructurării.

Interviul abordează și situația companiilor de stat, administrarea acestora și remunerarea membrilor consiliilor de administrație. Datele prezentate indică datorii cumulate de 14 miliarde de lei pentru companiile de stat, în timp ce indemnizațiile unor membri ai consiliilor de administrație ar ajunge la 25.000 de euro lunar.

Materialul nu prezintă o evaluare națională completă a economiilor realizate prin reducerea personalului și nici un calcul al impactului bugetar al transferurilor către companiile locale.