Oana Țoiu, la lucrările conferinței State of Europe 2026

179540– 02102026 – Ministrul român al afacerilor externe Oana Țoiu a participat la Bruxelles, în perioada 30 septembrie – 1 octombrie 2026, la Conferința State of Europe 2026, organizată de think-tank-ul european Friends of Europe.

Ediția din acest an a reunit peste 200 de personalități din peste 40 de țări, între care șefi și foști șefi de guvern, miniștri, membri ai Parlamentului European și ai parlamentelor naționale, reprezentanți ai instituțiilor europene și internaționale, ai mediului de afaceri și ai societății civile. Printre principalii vorbitori s-au numărat Enrico Letta, fost prim-ministru al Italiei și președinte al Institutului Jacques Delors, Andrius Kubilius, comisarul european pentru apărare și spațiu, Jens-Frederik Nielsen, prim-ministrul Groenlandei, Yolanda Díaz, vicepreședinta Guvernului Spaniei, Carl Bildt, fost prim-ministru al Suediei și copreședinte al European Council on Foreign Relations, precum și Olivier Blanchard, fost economist-șef al Fondului Monetar Internațional. Din partea instituțiilor europene și euro-atlantice au participat, între alții, reprezentanți ai Comisiei Europene, Parlamentului European, Băncii Europene de Investiții, NATO și Agenției Spațiale Europene.

La 30 septembrie 2026, ministrul Oana Țoiu a participat la un dineu de gală în cadrul căruia fostul premier italian Enrico Letta, autor al raportului „Mai mult decât o piață”, a susținut o alocuțiune în care a reiterat nevoia reformării sistemului european de guvernanță și a consolidării Piețe Unice în contextul provocărilor multiple cu care se confruntă Uniunea.

În cadrul sesiunii de deschidere din 1 octombrie 2026, dedicată competitivității europene, ministrul Oana Țoiu a avut o intervenție prin care a evidențiat parcursul economic al României de la aderarea la Uniunea Europeană, subliniind că PIB-ul României s-a triplat în această perioadă, iar venitul mediu pe locuitor a crescut de la aproximativ o treime din media UE la circa 80% din aceasta. Ministrul Oana Țoiu a arătat că această evoluție reprezintă una dintre poveștile de succes ale integrării europene, chiar dacă persistă provocări legate de disparitățile sociale.

În acest context, ministrul a subliniat că aprofundarea Pieței Unice și instituirea unui cadru european comun pentru companii pot permite Europei să avanseze nu doar în ritmul capitalului și al inovării, ci și „în ritmul încrederii”. Oana Țoiu a evidențiat necesitatea ca liderii europeni să comunice mai eficient rezultatele pozitive ale deciziilor luate împreună la nivel european și să consolideze încrederea cetățenilor în beneficiile acțiunii comune la nivel european, într-un moment în care discursurile politice bazate pe teamă câștigă teren.

Ministrul Oana Țoiu a participat, de asemenea, în calitate de vorbitor principal, la sesiunea de lucru intitulată „Restabilirea încrederii în extindere” (Bringing back trust to enlargement), alături de ministrul adjunct pentru Europa și afaceri externe al Republicii Albania, Megi Fino, viceprim-ministrul, ministru al afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, și, respectiv, viceprim-ministrul, ministru al transporturilor din Macedonia de Nord, Aleksandar Nikoloski.

În intervenția sa, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a subliniat că procesul de extindere reprezintă, în egală măsură, un proces de evaluare a capacității Uniunii Europene de a-și respecta angajamentele și de a livra rezultatele asumate. Ministrul a evidențiat importanța valorilor comune, a statului de drept, libertății presei și consolidării democrațiilor, susținând necesitatea ca instrumentele europene de protejare a democrației, precum „Democracy Shield”, să fie accesibile și statelor candidate. Oana Țoiu a reafirmat sprijinul ferm al României pentru extinderea Uniunii Europene, subliniind că aceasta răspunde atât intereselor strategice ale Uniunii, prin creșterea dimensiunii, forței și competitivității sale, cât și intereselor directe ale României, inclusiv prin apropierea de centrul Uniunii și consolidarea securității în vecinătatea sa. În acest context, ministrul a evidențiat și rolul conectivității în procesul de extindere, inclusiv prin cooperarea regională în cadrul Inițiativei Central-Europene (ICE) și al Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), aflate în acestă perioadă sub președinția în exercițiu a României.

Panelul „Restabilirea încrederii în extindere” (Bringing back trust to enlargement) poate fi urmărit accesând: https://www.friendsofeurope.org/events/state-of-europe-2026/.

În marja sesiunilor de lucru de la State of Europe 2026, ministrul Oana Țoiu a participat şi la un dejun de lucru privat alături de fostul comisar european pentru comerț (1999-2004) Pascal Lamy, dedicat manierei de elaborare a politicilor europene și modului în care acestea influențează politicile naționale și viața de zi cu zi a cetățenilor europeni.