179583 – 08102026 – În preajma Zilei Mondiale a Poștei, Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulație joi, 8 octombrie 2026, o nouă emisiune de mărci poștale cu tematica Arhitectură, intitulată Palatele Poștei Române.

Emisiunea alcătuită din patru mărci poștale și un plic „prima zi” ilustrează următoarele edificii, monumente istorice: Fabrica de Timbre, Palatul Poștei din Iași, Palatul Poștei din Râmnicu Vâlcea, Palatul Poștei din Piatra-Neamț și fostul Palat al Poștelor din București.

Marca poştală cu valoarea nominală de 16 lei prezintă sediul actual al Fabricii de Timbre (construit în anul 1924).

Istoria Fabricii de Timbre începe la 29 februarie 1872, când a fost adoptată Legea timbrului și a înregistrării, prin intermediul căreia se reglementa folosirea timbrelor fiscale în România. Ministerul de Finanțe, care dorea imprimarea în țară a timbrelor necesare Direcției Generale a Poștelor, poartă discuții cu autoritățile franceze care tipăreau mărcile poștale românești cu efigia Regelui Carol I, dar și primele timbre fiscale autohtone. La scurt timp, pe parcursul aceluiași an, se înființează, în cadrul Ministerului Finanțelor, Serviciul de Confecționare, Conservare și Distribuție a Timbrelor – Fabrica de Timbre. La acea vreme, fabrica era dotată cu 4 prese tipografice de mână aduse de la Viena. De-abia la patru ani de la înființarea Fabricii de Timbre, atelierul a început să imprime și mărci poștale cu ajutorul clișeelor galvanice aduse de la Paris, care au fost folosite de francezi la gravarea timbrelor cu imaginea Regelui Carol I.

Palatul Poștei din Iași este redat pe marca poștală cu valoarea nominală de 3,50 lei.

Edificiul, cunoscut și cu denumirea de Casa Balș-Sturdza, are o istorie bogată, fiind construit între 1835-1850. De-a lungul timpului, clădirea a fost locuință boierească, sediu al Băncii Moldovei, al Primăriei și al filialei ieșene a Băncii Naționale, devenind sediul Poștei după al Doilea Război Mondial. În trecut, aici aveau loc baluri, cenacluri literare și întâlniri culturale, fiind un punct important pe harta vechiului oraș.

Primele știri despre acest imobil datează din 1842, când proprietar era Iordache Bals.

Pe placa Palatului Poștei din Iași este inscripționat textul: „În această casă – monument istoric din sec. Al XIX-lea, Titu MAIORESCU, ilustrul scriitor, profesor și demnitar, a inaugurat, în februarie 1863, celebrele PRELECȚIUNI ale JUNIMII ieșene.”

Palatul Poștei din Râmnicu Vâlcea, ilustrat pe marca poștală cu valoarea nominală de 9 lei, a fost construit între anii 1907-1909, după planurile arhitectului Nicolae Ghica-Budești, iar clădirea este monument istoric.

Clădirea Poștei, realizată din cărămidă aparentă și decorată cu ancadramente elegante din piatră la ferestre, era un punct de reper important și loc de întâlnire pentru tineri. Curțile Poștei includeau magazii și grajduri pentru caii diligenței. Din fața sediului Poștei porneau poștalionul și diligența, trase de șase cai și conduse de vizitiu, având alături un dorobanț cocoțat pe capră. Prima diligență de pe traseul Râmnicu Vâlcea – Pitești a pornit din acest loc în data de 1 mai 1860.

Palatul Poștei din Piatra-Neamț, sediu din patrimoniul Poștei Române, monument istoric clasa B, redat pe marca poștală cu valoarea nominală de 5,50 lei, a fost construit în perioada 1932 – 1936.

Proiectul de arhitectură a fost realizat de catre Carol Zani, italian de origine, naturalizat prin acordarea „Diplomei de încetățenie” prin Jurnalul Consiliului de miniștri numărul 3276 din 17 septembrie 1925.

După o perioadă lungă, în care clădirea a fost în conservare, s-a intervenit asupra acesteia prin lucrări care nu au modificat substanța sau aspectele monumentului istoric, păstrându-se gama cromatică inițială.

După finalizarea lucrărilor, în luna noiembrie 2022 clădirea a fost reintegrată în Salba Monumentelor Istorice ale Județului Neamț, eveniment primit cu multă așteptare și satisfacție de către locuitorii Municipiului Piatra Neamț.

Pe plicul „prima zi” este redată imaginea edificiului Palatului Poştelor din Bucureşti, așa cum se prezenta în anul 1906. Acesta a fost construit între anii 1894-1900 după planurile arhitectului Alexandru Săvulescu.

În 1892 a fost elaborată legea pentru construirea Palatului Poștelor. În vremea aceea, poșta ținea de Ministerul de Interne, care a fost însărcinat să aloce o sumă substanțială. În lege se specifica: «Se deschide pe seama Ministerului de Interne un credit de 3.000.000 de lei aur, care se va acoperi printr-o emisiune de rentă sau prin orice alte mijloace va găsi guvernul mai nimerit».

În anul 1894, se hotărăște construirea unui sediu pentru Poșta Centrală a Bucureștiului, găzduit până în acel moment în casele Bărcănescu din strada ulița Doamnei. Lucrările de construcție efectivă a palatului au început în 1894, la punerea pietrei de temelie fiind prezenți, în cadrul unei ceremonii, regele Carol I al României, prim-ministrul Lascăr Catargiu, miniștrii cabinetului, prefectul poliției și primarul Capitalei.

Planurile Palatului Poștelor și Telegrafului au fost realizate de arhitectul Alexandru Săvulescu în stil neoclasic, care amintește de arhitectura palatului poștelor din Geneva.

Palatul a fost inaugurat în anul 1900, pentru beneficiarul său inițial, Poșta Română. Între1916-1918, aici a funcționat centrul de comunicații german (telegraful, centrala telefonică și poșta).

Poșta centrală a orașului a funcționat în acest palat până în 1970, când au început lucrări de renovare a clădirii și de amenajare a Muzeului Național de Istorie inaugurat în anul 1972.

Emisiunea este disponibilă de joi, 8 octombrie a.c., în rețeaua magazinelor Romfilatelia din București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și în magazinul nostru online: https://romfilatelia.ro/store/