Patrimoniul din Mureș și Harghita documentat în proiectul „Pe Mureș în jos”

179745 – 28102026 – Studenți, fotografi și mentori participă, în perioada 29 octombrie – 1 noiembrie, la etapa de teren a proiectului România Student Tour, organizat de Casa de Cultură a Studenților București, sub egida Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității iale. Intitulată „Pe Mureș în jos”, ediția din acest an urmărește documentarea patrimoniului natural, istoric și cultural din județele Mureș și Harghita.

Punctul de întâlnire al participanților este localitatea Lunca Bradului. Programul cuprinde deplasări pe Valea și în Defileul Mureșului Superior, precum și în zonele montane Hășmașu Mare, Călimani și Gurghiu. Echipele vor fotografia peisaje, monumente istorice și obiective culturale și vor documenta tradițiile comunităților locale.

Printre obiectivele incluse în program se numără Castelul Kemény din Brâncovenești, Castelul Teleki din Gornești, Palatul Culturii și Cetatea Medievală din Târgu Mureș, Muzeul Etnografic „Anton Badea” din Reghin, Castelul Urmánczy din Toplița și Izvorul Mureșului. Organizatorii au prevăzut și întâlniri cu meșteri populari și cu persoane implicate în păstrarea patrimoniului local.

Fotografiile realizate în timpul deplasării vor constitui baza albumului „Pe Mureș în jos”, destinat prezentării regiunii prin patrimoniul construit, peisajele naturale și tradițiile sale. Ulterior, rezultatele proiectului vor fi prezentate în cadrul unor expoziții, dezbateri, proiecții multimedia și evenimente publice organizate în București, Târgu Mureș, Reghin, Miercurea Ciuc, Toplița și în alte localități din zonă.

Al 19-lea album din colecția „Țările Țări”

România Student Tour derulează de peste două decenii activități de documentare și promovare a patrimoniului românesc prin fotografie. Colecția „Țările Țări” a ajuns, în martie 2026, la cel de-al 18-lea album, „Pe Argeș în sus”, prezentat împreună cu o expoziție fotografică la Casa de Cultură a Studenților București.

Colecția reunește volume dedicate unor regiuni precum Apusenii, Maramureșul, Ținutul Pădurenilor, Mărginimea Sibiului, Dobrogea, Gorjul montan, Banatul, Ținutul Neamțului, Bucovina și Țara Hațegului. Acestea documentează prin imagini peisaje, monumente, tradiții și elemente de identitate locală.

„Pe Mureș în jos” continuă seria de documentare vizuală a patrimoniului natural și cultural din România, prin evenimentele publice organizate în acest context inițiatorii urmărind să facă accesibile unui public mai larg imaginile și informațiile adunate pe teren, inclusiv prin prezentări în localitățile din regiunea documentată.