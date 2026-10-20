Patronatele din sănătate cer majorarea la 10% a finanțării asistenței medicale primare

179671 – 20102026 – Organizațiile patronale din domeniul medical, farmaceutic și al serviciilor sociale solicită creșterea de la 7% la 10% a alocării din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) pentru asistența medicală primară.

Propunerea face parte dintr-un set de măsuri stabilit la reuniunea Grupului de Lucru Sănătate din cadrul IMM România, desfășurată la 6 octombrie și prezentată public la 19 octombrie 2026.

Participanții au cerut modificarea Legii nr. 95/2006, astfel încât organizațiile patronale reprezentative să poată negocia Contractul-cadru, nu doar să fie consultate. Pentru medicii de familie din mediul rural, aceștia propun aplicarea sporului specific atât la plata per capita, cât și la plata pentru serviciile medicale.

Alte solicitări vizează extinderea posibilității medicilor specialiști de a acorda consultații decontate la domiciliu și în centrele rezidențiale, precum și modificarea regulilor de funcționare a farmaciilor. Organizațiile susțin introducerea unor criterii geografice și demografice pentru distribuția farmaciilor și decontarea serviciilor farmaceutice.

În domeniul financiar, patronatele cer majorarea cotelor de adaos comercial la medicamente, despre care afirmă că nu au fost actualizate din 2009, reducerea termenelor de plată ale statului de la 60 la 30 de zile și introducerea unui mecanism de compensare a taxelor datorate cu sumele restante ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate către furnizori.