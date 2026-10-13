Pentru deblocarea discuțiilor cu UE, Ucraina modifică legislația privind educația în limbile minorităților naționale la presiunea Ungariei

179619 – 13102026 – Parlamentul Ucrainei a adoptat luni, 12 octombrie, modificări ale legislației privind educația în limbile minorităților naționale, cu scopul de a debloca două clustere de negociere pentru aderarea țării la Uniunea Europeană, a căror deschidere este prevăzută pentru 13 octombrie.

Decizia vizează una dintre temele discutate de Ucraina și instituțiile europene în cadrul procesului de aderare: respectarea drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, inclusiv în domeniul educației în limba maternă.

Potrivit Parlamentului ucrainean, proiectul de lege nr. 16119 a fost adoptat cu 266 de voturi pentru, după ce în primă lectură fusese susținut de 273 de deputați. Textul prevede extinderea posibilității educației în limbile minorităților naționale care sunt limbi oficiale ale UE și a limbilor popoarelor indigene din Ucraina.

Modificările reglementează dreptul copiilor de a studia în limba maternă alături de limba ucraineană, păstrează garanțiile privind învățarea limbii de stat și prevăd măsuri pentru continuarea studiilor în limba minorității în cazul reorganizării sau desființării unei unități de învățământ. Legea include și prevederi referitoare la programele școlare, la istoria și cultura comunităților și la evaluarea națională.

Adoptarea legii vine ca răspuns la solicitările Ungariei, care a blocat avansarea negocierilor de aderare ale Ucrainei din cauza disputelor privind drepturile minorității maghiare din regiunea Transcarpatia. Guvernul de la Budapesta condiționase acordul pentru deschiderea unor noi clustere de negociere de adoptarea unor garanții privind educația în limba maternă.

După discuțiile cu omologul său ungar, Anita Orbán, desfășurate luni, la Luxemburg, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, a declarat că Ucraina se așteaptă ca UE să decidă marți, 13 octombrie, deschiderea clusterelor 2 și 3: „Piața internă”, respectiv „Competitivitate și creștere incluzivă”.

Potrivit presei ucrainene, președintele Volodimir Zelenski a semnat deja legea.