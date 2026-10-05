Percheziții DNA  într-un dosar de corupție în care sunt vizați polițiști de frontieră și lucrători vamali

179556– 05102026 – Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2025–2026, a unor infracțiuni de corupție de către polițiști de frontieră și lucrători vamali din cadrul structurilor de frontieră, care ar fi primit diferite sume de bani în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu în cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Halmeu, județul Satu Mare.

În cursul zilei de 05 octombrie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 96 de locații situate pe raza județelor Satu Mare, Bihor, Sălaj, Maramureș, Cluj și Mureș, fiind vizate sediile a două instituții publice și domiciliile unor persoane fizice.

În cauză, procurorii beneficiază de sprijinul lucrătorilor din cadrul Direcției Generale Anticorupție, Inspectoratului Județean de Jandarmi Bihor, Grupării de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca și Inspectoratelor de Poliție Județene Bihor și Cluj.

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