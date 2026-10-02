Perioada de tranziție la CAEN Rev. 3, prelungită până la 25 martie 2027

Perioada de tranziție la CAEN Rev. 3, prelungită până la 25 martie...

179539– 02102026 – Persoanele fizice și juridice vor avea la dispoziție încă șase luni pentru trecerea la CAEN Rev. 3, până la 25 martie 2027. Decizia a fost aprobată joi, 1 octombrie 2026, de Guvernul României

Decizia are la bază datele Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), potrivit cărora, până la 25 septembrie 2026, doar 37,24% dintre firmele vizate au făcut trecerea la noile coduri CAEN.

Extinderea cu șase luni a perioadei de implementare urmărește astfel să permită finalizarea operațiunilor de recodificare într-un ritm gradual și să reducă presiunea asupra profesioniștilor și autorităților implicate.