Peste 150 de tineri din România și diaspora participă la Forumul Tinerilor Români de Pretutindeni

Peste 150 de tineri din România și diaspora participă la Forumul Tinerilor...

179718 – 26102026 – Peste 150 de tineri din România și diaspora participă, în perioada 23–28 octombrie 2026, la cea de-a VI-a ediție a Forumului Tinerilor Români de Pretutindeni, organizată la București. Evenimentul a fost deschis vineri, 23 octombrie, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, în cadrul unei inițiative dedicate formulării, dezbaterii și identificării unor soluții pentru problemele tinerilor.

Forumul este organizat de Federația Forumul Tinerilor din România, Liga Studenților Români din Străinătate și Uniunea Studenților din România, în cadrul proiectului „Departe de casă, aproape de România”, finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

Prezent la eveniment, prim-ministrul Guvernului României Luca Niculescu a susținut că investiția în oameni reprezintă una dintre prioritățile Guvernului și că românii din diaspora trebuie să aibă posibilitatea de a contribui la dezvoltarea țării și de a reveni în România dacă își doresc acest lucru.

Niculescu a afirmat că relația statului cu românii din străinătate trebuie să se bazeze pe oportunități concrete, încredere și proiecte care să răspundă nevoilor acestora. El a susținut și transformarea ideilor discutate la forum în propuneri care să fie analizate împreună cu instituțiile responsabile și, dacă este cazul, transpuse în politici publice.

Premierul a amintit că în urmă cu 26 de ani a participat la prima ediție a forumului, organizată sub patronajul președintelui de atunci, Emil Constantinescu. Potrivit relatării sale, printre organizatorii primei ediții s-au numărat Nicușor Dan, actualul președinte al României, și Sandra Pralong.

Inițiat în 2021, proiectul a fost dedicat până în 2025 studenților din țară și din străinătate, sub denumirea Forumul Studenților Români de Pretutindeni. Ediția din 2026 se desfășoară sub numele Forumul Tinerilor Români de Pretutindeni.