Peste 20.600 de locuri de muncă, oferite la Bursa pentru absolvenți

179614 – 13102026 – Angajatorii au oferit 20.666 de locuri de muncă la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, organizată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Potrivit datelor parțiale centralizate la 9 octombrie, ora 12:00, la eveniment au participat 18.139 de persoane, dintre care 5.135 au fost selectate în vederea angajării.

La bursă au participat 1.370 de angajatori, iar cele mai multe locuri de muncă au fost disponibile în municipiul București (9.1360. În județul Ilfov au fost oferite 790 de locuri de muncă, urmat de Gorj, cu 730, Mureș, cu 579, Iași, cu 563, Constanța, cu 562, Brașov, cu 531, și Neamț, cu 507.

Din totalul persoanelor participante, 6.683 au fost absolvenți de învățământ. Alți 112 participanți au fost absolvenți cu risc de marginalizare socială, 92 au fost absolvenți cu dizabilități, iar 61 au fost persoane cu dizabilități din alte categorii. Restul de 11.191 de participanți au provenit din alte categorii.

În urma discuțiilor cu angajatorii, 2.384 de absolvenți de învățământ, 12 absolvenți cu risc de marginalizare socială și 15 absolvenți cu dizabilități au fost selectați pentru angajare. De asemenea, au fost selectate 10 persoane cu dizabilități din alte categorii și 2.714 persoane din celelalte categorii de participanți.

Cele mai multe participări ale absolvenților au fost înregistrate în județele Iași (520), Suceava (466), Hunedoara (401), Mureș (358) și Neamț (346). În ceea ce privește absolvenții selectați pentru angajare, județul Iași a deschis topul județelor (391), urmat de Neamț (182), Sălaj (178), Maramureș (145) și Vâlcea (133).

La eveniment au participat și 35 de refugiați din Ucraina, 15 fiind selectate în vederea încadrării în muncă.

Bursa a fost organizată la 9 octombrie în 63 de agenții județene și puncte de lucru ale ANOFM. În județul Satu Mare, evenimentul a avut loc cu o zi mai devreme, la 8 octombrie.

Calendarul continuă în alte cinci județe: Bihor – 14 octombrie, Galați – 15 octombrie, Botoșani – 19 octombrie, Cluj – 21 octombrie și Harghita – 30 octombrie.