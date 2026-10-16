Peste 50 de eurodeputați cer protejarea fondurilor pentru agricultură și coeziune în bugetul UE 2028–2034 

Peste 50 de eurodeputați cer protejarea fondurilor pentru agricultură și coeziune în...

179650 – 16102026 – Peste 50 de eurodeputați din 13 state membre au semnat o scrisoare prin care solicită menținerea finanțărilor pentru politica de coeziune și agricultură în viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034. Demersul a fost coordonat de vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu, înaintea reuniunii Consiliului European din 15–16 octombrie.

Scrisoarea a fost adresată Președinției irlandeze a Consiliului UE și președintelui Consiliului European, António Costa. Semnatarii avertizează că reducerea fondurilor ar afecta dezvoltarea regiunilor mai puțin prospere, veniturile fermierilor și investițiile în comunitățile locale.

Semnatarii solicită, de asemenea, identificarea unor noi resurse proprii europene, analizarea unei rambursări mai graduale a împrumuturilor NextGenerationEU și eliminarea reducerilor de contribuții la bugetul UE de care beneficiază anumite state membre.

În paralel, liderii Partidului Socialiștilor Europeni au aprobat o rezoluție privind viitorul buget comunitar, coordonată de Negrescu în calitate de vicepreședinte al PES și responsabil pentru negocierile privind cadrul financiar multianual.

Rezoluția susține fonduri distincte pentru coeziune și agricultură, investiții în educație și sănătate, locuințe accesibile, sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii, cercetare, tehnologii strategice și reducerea costurilor energiei.

Negocierile au loc după ce Președinția irlandeză a Consiliului UE a avansat o propunere de buget de 1.622 de miliarde de euro, la prețurile din 2025, cu aproximativ 141 de miliarde de euro sub propunerea inițială a Comisiei Europene, potrivit datelor prezentate de Negrescu.

Propunerea reprezintă o bază de negociere, nu bugetul final al Uniunii. Pentru România, rezultatul negocierilor va influența finanțările disponibile după 2027 pentru infrastructură, agricultură, dezvoltare rurală și investiții publice.