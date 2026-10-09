Peste 50 de organizații românești participă la Forumul de inovare România–Japonia 2026

179592 – 09102026 – În perioada 20–23 octombrie 2026, în Japonia, are loc cea de-a patra ediție a Forumului de inovare România–Japonia. Din delegația României vor face partea peste 50 de companii, instituții publice, universități, institute de cercetare și organizații, cea mai numeroasă reprezentare română de la lansarea Forumului.

Programul include evenimente la Tokyo, Kyoto, Osaka și Kobe, sesiuni tematice, întâlniri între companii, seminare și vizite la firme și centre de inovare japoneze. Activitățile vizează facilitarea accesului companiilor românești pe piața japoneză și dezvoltarea unor parteneriate directe între organizațiile din cele două țări.

Printre domeniile prioritare se numără inteligența artificială, digitalizarea, tehnologiile avansate, energia și hidrogenul, infrastructura, tranziția verde, sănătatea, agricultura, producția avansată, mobilitatea și lanțurile strategice de aprovizionare.

Forumul contribuie la dezvoltarea componentei economice, științifice și tehnologice a Parteneriatului Strategic dintre România și Japonia, prin facilitarea cooperării între mediile de afaceri, instituțiile publice, universități și organizațiile de cercetare.