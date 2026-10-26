Planurile mari ale ministrului Apărării

179717 – 26102026 – Dezvoltarea capacităților de detectare și contracarare a dronelor și operaționalizarea hub-ului de securitate la Marea Neagră se numără printre prioritățile mandatului ministrului Apărării Naționale, Ștefan-Radu Oprea. Oficialul a prezentat aceste obiective duminică, 25 octombrie, la ceremonia organizată la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniță”, de la Borcea, cu prilejul Zilei Armatei României.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, obiectivele urmăresc consolidarea capacității de prevenire și răspuns la amenințările de securitate din regiune. Oprea a declarat că în acest scop România va continua să colaboreze cu aliații din NATO și cu partenerii europeni.

Ministrul a subliniat necesitatea asigurării unor echipamente moderne, a pregătirii militarilor și a unor condiții adecvate pentru îndeplinirea misiunilor.

În discursul său, oficialul a evidențiat activitatea militarilor de la Baza 86 Aeriană în misiunile de supraveghere și apărare a spațiului aerian, în condițiile războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei.

Potrivit datelor prezentate de ministru, piloții români de F-16 de la Borcea au doborât cinci drone în cursul anului 2026, iar o altă dronă a fost doborâtă de piloți spanioli aflați la manșa unor aeronave F-18. Ministrul a menționat și o intervenție în spațiul aerian aliat.

Aceste misiuni implică participarea echipajelor de zbor, a personalului tehnic, a specialiștilor în supraveghere radar și a structurilor de comandă și control, a precizat Oprea.

Un alt obiectiv anunțat este operaționalizarea hub-ului de securitate la Marea Neagră, destinat consolidării cooperării regionale în domeniul securității, dar până acum nu a fost prezentat public niciun calendar de operaționalizare sau detalii privind capacitățile care vor fi disponibile prin acest mecanism.