Premierul desemnat Luca Niculescu începe discuțiile cu partidele pentru formarea noului Guvern

179582 – 08102026 – Premierul desemnat Luca Niculescu se întâlnește astăzi cu reprezentanții PSD, PNL și UDMR pentru a discuta programul de guvernare și formarea viitorului Guvern. Prima întâlnire, la ora 11.00, este cu PSD, fiind urmată de discuțiile cu PNL, la ora 13:00, și UDMR, la ora 15:30. Discuția cu USR încă nu era stabilită.

Principalele obiective ale viitorului Guvern anunțate de Niculescu sunt creșterea economică, protejarea puterii de cumpărare, sprijinirea mediului de afaceri, îmbunătățirea colectării veniturilor și controlul cheltuielilor statului.

Social-democrații au anunțat deja că nu vor sprijini necondiționat viitorul cabinet, decizia urmând să fie luată după analizarea programului economic propus. După cum se știe, PSD a cerut o schimbare a direcției economice a țării și a criticat politicile dure de austeritate aplicate de Guvernul condus de Ilie Bolojan.

Și liberalii au anunțat că vor să facă o evaluare a programului de guvernare, dar și a propunerilor de miniștri pe care le va înainta premierul desemnat.

UDMR a indicat că poate participa la o majoritate parlamentară sau poate susține anumite proiecte din afara Executivului, dar va fi acordată dacă va exista o majoritate clară și funcțională pentru noul Guvern.

USR nu participă la această primă rundă de discuții, așteptând informațiile și poziționările ulterioare, dar a pus deja o condiție – fără PSD în Guvern.

AUR a anunțat deja că nu va vota Guvernul propus de Niculescu și cere insistent alegeri anticipate, iar S.O.S. România se va opune, la rândul său, învestirii noului Executiv.

Premierul desemnat a anunțat pe Facebook că intenția sa este să formeze un guvern care să asigure „echilibrul politic și economic” și că va prezenta public rezultatul discuțiilor cu partidele.