Premierul Ilie Bolojan, la Summitul Partidului Popular European de la Bruxelles: Bugetul european, securitatea regională și competitivitatea economică, priorități pentru România

Premierul Ilie Bolojan, la Summitul Partidului Popular European de la Bruxelles: Bugetul...

179644 – 15102026 – Premierul Ilie Bolojan a participat joi, 15 octombrie 2026, la Summitul statutar al Partidului Popular European (PPE), desfășurat la Bruxelles. În cadrul discuțiilor cu Manfred Weber, președintele PPE, Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, și alți lideri europeni, au fost abordate situația din România, prioritățile europene și provocările de securitate și economice cu care se confruntă Uniunea Europeană.

Premierul a prezentat prioritățile României, subliniind importanța responsabilității în guvernare, continuării reformelor și utilizării eficiente a resurselor publice.

Un subiect important al discuțiilor a fost viitorul buget al Uniunii Europene. România susține un buget care să asigure finanțarea adecvată a politicii de coeziune și a Politicii Agricole Comune, precum și investiții în infrastructura de transport, rețele energetice și mobilitate militară.

Energia scumpă și impactul acesteia asupra economiei europene au fost, de asemenea, teme importante ale summit-ului. Reducerea costurilor și limitarea vulnerabilității la șocurile de preț pentru combustibili necesită măsuri atât pe termen scurt, pentru protejarea economiei și a consumatorilor, cât și pe termen lung, prin creșterea producției interne, dezvoltarea interconectărilor și diversificarea surselor de aprovizionare.

România poate avea o contribuție importantă la securitatea energetică europeană, inclusiv prin dezvoltarea resurselor de gaze naturale din Marea Neagră. Începând din 2027, România este estimată să devină cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană. Valorificarea acestui potențial, alături de dezvoltarea energiei nucleare și modernizarea infrastructurii energetice, poate contribui la reducerea dependențelor externe și la consolidarea competitivității economice.

În ceea ce privește securitatea regională, premierul a prezentat provocările din zona Mării Negre și eforturile României de protejare a frontierei estice a UE și a infrastructurii critice.

Atacurile cu drone asupra navelor comerciale din apropierea coastelor României, inclusiv în apele teritoriale, evidențiază necesitatea consolidării capacităților de supraveghere și apărare, precum și a cooperării europene pentru protejarea navigației comerciale. România susține întărirea Flancului Estic și continuarea sprijinului pentru Ucraina și Republica Moldova.

În privința extinderii Uniunii Europene, România susține parcursul european al Republicii Moldova și al Ucrainei, precum și avansarea procesului de integrare a statelor din Balcanii de Vest. Extinderea, bazată pe îndeplinirea criteriilor de aderare, poate contribui la stabilitatea și securitatea întregii regiuni.

România va continua dialogul cu partenerii europeni pentru susținerea intereselor naționale, consolidarea securității energetice și regionale și dezvoltarea unei economii europene mai competitive.