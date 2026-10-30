Premierul Luca Niculescu a discutat cu Mark Rutte despre securitatea Mării Negre

179764 – 30102026 – Premierul Luca Niculescu a discutat telefonic cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre deteriorarea situației de securitate din Marea Neagră și creșterea amenințărilor hibride la adresa aliaților de pe Flancul estic.

Șeful Guvernului a declarat că tensiunile din regiune impun vigilență sporită și un răspuns coordonat din partea aliaților. El a mulțumit secretarului general al NATO și statelor membre pentru sprijinul acordat securității Mării Negre.

În mesajul publicat pe platforma X, Niculescu a făcut referire și la capacitățile suplimentare de supraveghere și recunoaștere anunțate recent pentru regiune.

Discuția are loc pe fondul preocupărilor privind securitatea Flancului estic și protecția infrastructurii din zona Mării Negre.