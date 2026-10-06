Premiul Nobel pentru Fizică, obținut de Francis Halzen

179567– 06102026 – Premiul Nobel pentru Fizică 2026 a fost câștigat de cercetări în domeniul neutrinilor, ‘fantomatice particule din spațiu’, realizate de cercetătorul belgian Francis Halzen, nominalizat de Comitetul Nobel ‘pentru contribuția sa decisivă în construirea Observatorului de Neutrini IceCube și în descoperirea neutrinilor de înaltă energie de origine astrofizică’, precizează site-ul www.nobelprize.org.

‘Francis Halzen a pus bazele unui tip de astronomie complet nou. Ideea sa a fost de a utiliza gheața de la Polul Sud pentru a capta particulele fantomatice numite neutrini. Rezultatul a fost Observatorul de Neutrini IceCube, capabil să urmărească neutrini care provin din cosmosul îndepărtat’, se mai arată în comunicatul care însoțește anunțul premiului.

Viziunea și leadershipul său științific au fost fundamentale pentru construcția Observatorului de Neutrini IceCube, care are un volum de gheață de un kilometru cub și este dotat cu senzori de lumină. Cu ajutorul acestui observator, cercetătorii pot capta neutrini proveniți din procese extrem de energetice din universul îndepărtat.

Neutrinii sunt particule elementare subatomice neutre, cu o masă extrem de mică, ce traversează materia aproape fără a interacționa cu aceasta. Aceste particule sunt omniprezente, dar nu își fac decât foarte greu cunoscută prezența. Ele traversează tot timpul Pământul și corpurile noastre fără a fi observate. Foarte rar, un singur neutrin interacționează cu un nucleu atomic, ceea ce face posibilă detectarea lor cu echipamente extrem de sensibile, se mai arată în comunicatul Nobel.