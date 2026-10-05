Premiul Nobel pentru Fiziologie şi Medicină 2026

179555– 05102026 – Premiul Nobel pentru Fiziologie și Medicină pe anul 2026 a fost obținut de americanul Karl Deisseroth și germanii Peter Hegemann și Georg Nagel, „pentru descoperirile lor privind canalele ionice activate de lumină și optogenetică”, potrivit Comitetului Nobel.

Potrivit Comitetului Nobel, Hegemann și Nagel au descoperit canalrodopsina, o proteină cu proprietăți unice. Ei au constatat că, indiferent în ce celulă introduceau proteina, aceasta devenea sensibilă la lumină. Deisseroth a introdus gena canalrodopsinei în neuroni de șobolan.

Iluminând celulele cu lumină albastră, a reușit să declanșeze un impuls nervos. Ulterior, a făcut ca acest comutator controlat prin lumină pentru celulele nervoase să funcționeze în creierul unor șoareci vii.

Această metodă de control al impulsurilor nervoase cu ajutorul luminii se numește acum optogenetică și a căpătat rapid un impact global.

Algele care caută lumina ne-au oferit un comutator pentru celulele nervoase

Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină 2026 este acordat pentru optogenetică, o metodă care permite să se demonstreze cum modelează celulele nervoase amintirile, sentimentele și comportamentele în creierul viu.

Peter Hegemann și Georg Nagel au descoperit o proteină remarcabilă, canalrodopsina, într-o algă unicelulară. Karl Deisseroth a transformat proteina într-un comutator controlat prin lumină pentru celulele nervoase. Laureații au pus bazele unei noi ere în neuroștiință, potrivit Comitetului Nobel.

Modul în care creierul guvernează sentimentele, comportamentele și funcțiile corpului a fost mult timp un mister. În secolul al XX-lea, cercetătorii au început să investigheze care zone ale creierului influențează ce funcții, dar metodele folosite nu le permiteau să demonstreze relații de cauzalitate. Imaginea pe care o conturaseră despre creier semăna cu o hartă schițată, plină de semne de întrebare și necunoscute. Acum, toate acestea se schimbă.

„Optogenetica oferă posibilități de cartografiere a creierului la care puteam doar să visăm odinioară„, afirmă Per Svenningsson, președintele Comitetului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină.

Totul a început cu curiozitatea lui Peter Hegemann. Se întreba cum reușește Chlamydomonas, o algă unicelulară, să înoate spre o sursă de lumină. La începutul anilor 2000, el și Georg Nagel au descoperit canalrodopsina, o proteină algală cu proprietăți unice, aflată la suprafața celulei. Când este iluminată cu lumină albastră, prin proteină se deschide un canal. Ionii încărcați electric pătrund apoi în celulă, generând un impuls electric. Cercetătorii au constatat că, indiferent în ce celulă introduceau proteina, aceasta devenea sensibilă la lumină.

Karl Deisseroth a introdus gena canalrodopsinei în neuroni de șobolan. Iluminând celulele cu lumină albastră, a reușit să declanșeze un semnal nervos. El a publicat această descoperire în 2005. Doi ani mai târziu, a făcut ca acest comutator controlat prin lumină pentru celulele nervoase să funcționeze în creierul unor șoareci vii.

Această metodă de control al semnalelor nervoase cu ajutorul luminii se numește acum optogenetică și a căpătat rapid un impact global. Cu ajutorul optogeneticii, cercetătorii au reușit să dezvăluie circuitele neuronale care guvernează anumite amintiri, sentimente și comportamente relevante pentru tulburările neurologice și psihiatrice. În medicina clinică, cercetătorii folosesc metoda în încercări de a reda vederea persoanelor cu deficiențe vizuale.

Optogenetica a schimbat fundamental înțelegerea noastră asupra creierului. În fiecare zi apar noi descoperiri, care ajută la rezolvarea uneia dintre marile enigme ale umanității: cum funcționează extraordinarul nostru creier. Sursa:tvrinfo