Premiul Nobel pentru Pace 2026 a fost acordat lui Navanethem „Navi” Pillay

179597 – 09102026 – Premiul Nobel pentru Pace 2026 a fost acordat vineri, la Oslo, lui Navanethem „Navi” Pillay, juristă și pionieră a drepturilor omului din Africa de Sud, „pentru eforturile sale de a promova pacea și dreptul internațional”.

Premiul Nobel pentru Pace pe 2026 este acordat unei persoane care, „cu un curaj și o integritate remarcabile, a deschis drumul către o ordine juridică globală mai cuprinzătoare. Laureata din acest an a contribuit esențial la urmărirea penală a crimelor de război, a crimelor împotriva umanității și a genocidului”.

Comitetul norvegian Nobel a decis să acorde Premiul Nobel pentru Pace pe 2026 lui Navanethem „Navi” Pillay, pentru eforturile sale de promovare a păcii și a dreptului internațional.

Angajamentul lui Navi Pillay față de principiile juridice universale și busola ei morală fermă sunt constante ale unei lungi cariere.

Născută în apartheid, la Durban, în Africa de Sud, într-o familie de origine tamilă indiană, Pillay a devenit avocată și pionieră în domeniul dreptului, confruntându-se cu discriminarea structurală profundă, cu segregarea și cu excluderea, potrivit Comitetului norvegian Nobel.

Un fir comun leagă primele ei activități, în care i-a apărat pe Nelson Mandela și pe alții care s-au ridicat împotriva apartheidului, de activitatea ei ca judecător în unele dintre cele mai importante cauze judecate de instanțe internaționale din vremurile noastre.

Laureata din acest an a extins semnificativ sfera de aplicare și impactul dreptului internațional. A fost judecător la Înalta Curte din Africa de Sud, la Tribunalul Penal Internațional pentru Rwanda și la Curtea Penală Internațională. A fost Înalt Comisar al Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului și, până de curând, a prezidat Comisia internațională independentă de anchetă a ONU pentru Teritoriul Palestinian Ocupat. Astăzi, Navi Pillay este judecător la Curtea Internațională de Justiție în cauza în care Myanmar este acuzat de genocid.

În cauze istorice judecate de instanțe internaționale, ea a arătat că măsurile juridice pot contribui la prevenirea actelor de război și de violență. Navi Pillay a contribuit, de asemenea, la consolidarea instituțiilor dreptului internațional. Independența, competența și fermitatea ei au făcut din ea unul dintre cei mai respectați jurişti internaționali ai vremurilor noastre.

„Acordând Premiul Nobel pentru Pace din acest an, Comitetul norvegian pentru Nobel dorește să reamintească lumii că statul de drept – național și internațional – stă la baza sistemului pe care l-am creat pentru a asigura pacea și a rezolva conflictele pe cale nonviolentă. Pacea cere dreptate”, mai arată Comitetul Nobel norvegian.

Istoria a arătat că o lume care funcționează fără statul de drept este nedreaptă, neînțeleaptă și inumană. Judecătorii – cei care păzesc subțirea linie roșie dintre ordine și haos – merită, așadar, din plin lauda noastră. Dar astăzi, când acești judecători sunt sancționați, iar instituțiile lor sunt atacate, avem nevoie de oameni cu curaj, viziune și hotărâre – calități pe care Navi Pillay le demonstrează în activitatea ei la tribunal.

„Navi Pillay a tras la răspundere state și lideri naționali și a adus speranță victimelor violenței și conflictelor. În toate funcțiile pe care le-a deținut, a subliniat responsabilitatea indivizilor și a statelor de a respecta statul de drept. A contribuit, de asemenea, la definirea normelor și principiilor juridice relevante. Când Tribunalul Penal Internațional pentru Rwanda a stabilit că violul și violența sexuală pot constitui o crimă împotriva umanității, precum și genocid, influența ei a fost un factor semnificativ. În aceeași cauză, doamna Pillay a avut un rol esențial într-o altă descoperire juridică: pentru prima dată, un inculpat a fost acuzat de incitare la genocid exclusiv pe baza răspândirii de propagandă”.

Premiul Nobel pentru Pace pe 2026 decurge direct din testamentul lui Alfred Nobel. Navi Pillay întărește frăția dintre națiuni și – prin promovarea sistematică a utilizării tribunalelor în slujba păcii și a dreptății – oferă substanță, direcție și motivație conferințelor de pace în forma lor modernă.

Navi Pillay este unul dintre marii apărători ai principiilor juridice internaționale din vremea noastră. Cariera ei remarcabilă ne amintește de necesitatea de a sprijini, de a consolida și de a extinde statul de drept la nivel global. Angajamentul lui Navi Pillay față de dreptate și demnitatea umană este o sursă de speranță și inspirație pentru toți cei care năzuiesc să contribuie la o lume mai pașnică. sursa:tvrinfo