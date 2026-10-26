Președintele Nicușor Dan contestă la CCR legea prin care orașul Voluntari ar urma să devină municipiu. Primarul Pandele cere reanalizarea demersului

Președintele Nicușor Dan contestă la CCR legea prin care orașul Voluntari ar...

179719 – 26102026 – Președintele Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională a României (CCR) în legătură cu legea prin care orașul Voluntari din județul Ilfov ar urma să fie declarat municipiu. Șeful statului invocă lipsa unei fundamentări suficiente a proiectului, neclarități privind îndeplinirea unor indicatori legali și omiterea unui referendum local organizat în 2009.

Potrivit sesizării publicată de Administrația Prezidențială, documentația care a însoțit inițiativa legislativă conține date incomplete sau contradictorii privind infrastructura, serviciile publice și indicatorii necesari pentru dobândirea statutului de municipiu. Președintele solicită CCR să constate neconstituționalitatea legii.

Unul dintre argumente privește depozitul controlat de deșeuri cu acces asigurat, indicator care apare ca neîndeplinit în fișa orașului anexată inițiativei. Sesizarea mai semnalează neclarități privind existența unui spital public, numărul de paturi de spital, unitățile de învățământ postliceal și dotările culturale.

Președintele contestă și datele privind suprafața spațiilor verzi. Fișa întocmită în martie 2026 indică 220 de metri pătrați pe locuitor, în timp ce documente mai vechi ale administrației locale consemnează valori mult mai mici. Sesizarea susține că trebuie clarificat dacă suprafața declarată se referă strict la parcuri, grădini publice și scuaruri, conform indicatorului prevăzut de Legea nr. 351/2001.

Un alt argument se referă la consultarea populației. În 2004, un referendum local a susținut transformarea orașului Voluntari în municipiu: din 15.927 de voturi valabil exprimate, 15.800 au fost în favoarea propunerii. În 2009, un alt referendum a vizat transformarea localității în sector al municipiului București. Potrivit Strategiei de dezvoltare locală a orașului Voluntari pentru perioada 2011–2020, 78% dintre participanți au susținut atunci această variantă. Referendumul din 2009 nu este menționat în documentația care a însoțit legea contestată.

La 18 martie 2026, invocând, între altele, absența unui spital public și vechimea referendumului din 2004, Consiliul Economic și Social a emis un aviz negativ, iar la 14 mai Guvernul a transmis că nu susține inițiativa legislativă.

Primarul Florentin Pandele a reacționat, cerând o analiză a argumentelor președintelui și aplicarea acelorași criterii folosite în cazul altor localități declarate municipii. El susține că Voluntari s-a dezvoltat rapid și că numărul persoanelor care locuiesc efectiv în oraș depășește populația înregistrată în statisticile oficiale.

Potrivit primarului, orașul are aproximativ 49.400 de locuitori în evidențele statistice, dar peste 125.000 de persoane ar locui în fapt pe teritoriul său, deși în acte au domiciliul în alte localități. Pandele a mai afirmat că Voluntari are peste 50.000 de unități locative.

Pandele susține că trecerea la statutul de municipiu ar putea facilita accesul la anumite finanțări pentru regenerare urbană, mobilitate și infrastructură. El a afirmat că administrația locală nu intenționează să majoreze taxele și impozitele locale ca urmare a schimbării statutului. În sesizarea sa, președintele avertizează însă că documentația legislativă nu analizează suficient impactul fiscal și bugetar al acestei schimbări.

Curtea Constituțională urmează să discute sesizarea președintelui la 18 noiembrie 2026.