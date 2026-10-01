Președintele Nicușor Dan, după întâlnirea cu Petr Pavel: România și Cehia vor să extindă cooperarea în economie, energie și apărare

179530 – 01102026 – Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri seara, la Praga, după întâlnirea cu omologul ceh, Petr Pavel, că România și Cehia vor să dezvolte cooperarea economică, inclusiv în domeniile energiei și industriei de apărare. Cei doi șefi de stat au discutat, de asemenea, despre securitatea europeană, războiul Rusiei împotriva Ucrainei și amenințările hibride.

Nicușor Dan a arătat că România și Cehia au o relație de colaborare de lungă durată și poziții comune în cadrul UE și NATO. El a mulțumit președintelui Petr Pavel pentru atenția acordată memoriei soldaților români care au murit în Cehoslovacia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

În plan economic, președintele a spus că schimburile comerciale dintre cele două țări se ridică la aproape șapte miliarde de euro pe an. România și Cehia au convenit să sprijine organizarea unor forumuri de afaceri pentru dezvoltarea relațiilor economice.

„Pe mai multe zone – energie nucleară, apărare – există posibilități pentru extinderea acestei relații și am convenit că, prin intermediul administrațiilor, să facilităm forumuri de afaceri care să ajute la dezvoltarea acestei relații economice”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a menționat și sprijinul acordat de Cehia pentru aderarea României la OCDE.

În ceea ce privește securitatea, Nicușor Dan a spus că România și Cehia au poziții similare în cadrul organizațiilor din care fac parte și cooperează în domeniul securității europene.

Referindu-se la atacurile cu drone și la amenințările hibride, președintele a spus că România și-a îmbunătățit capacitatea de detectare și interceptare a dronelor și că, pe termen mediu, va folosi fondurile disponibile prin instrumentul european SAFE pentru achiziția unor echipamente militare.

Nicușor Dan a indicat, de asemenea, atacurile cibernetice și dezinformarea drept componente ale războiului hibrid care afectează societățile europene. „Partea de cyber și partea de dezinformare sunt cele care afectează cel mai mult societățile noastre și aici efortul este continuu”, a declarat el la Praga.

În domeniul energiei energie, șeful statului a susținut dezvoltarea interconexiunilor europene și crearea unei piețe unice a energiei. El a spus că România trebuie să își diversifice sursele de energie și să își crească capacitatea de stocare.

„Dacă vorbim strict de România, o deficiență pe care încă o avem este cea de stocare. Aici cred că o să facem progrese importante într-un an, un an și jumătate”, a afirmat Nicușor Dan.