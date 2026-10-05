Președintele Trump renunță la interzicerea exporturilor de motorină, iar G7 anunță eliberarea a 100 de milioane de barili din rezerve

179548– 05102026 – Președintele american Donald Trump a renunțat, pe 2 octombrie, la planul de a interzice exporturile de motorină din Statele Unite, în timp ce statele G7 au convenit să coordoneze, prin Agenția Internațională pentru Energie (AIE), eliberarea a 100 de milioane de barili de petrol și produse petroliere din rezervele de urgență. Măsura urmărește să reducă presiunile asupra pieței carburanților, în special asupra motorinei, însă impactul asupra prețurilor este dificil de estimat.

Trump a declarat că Statele Unite nu vor introduce interdicția de export pentru motorină, după ce administrația americană exercitase presiuni asupra statelor europene pentru a-și utiliza rezervele de urgență. Potrivit Reuters, președintele american a spus că măsura nu a fost „cu adevărat” pe masa deciziei, deși în săptămânile precedente afirmase că un astfel de plan este analizat.

Pentru Europa, menținerea exporturilor americane păstrează deschisă una dintre principalele surse externe de aprovizionare cu motorină. Importurile europene de motorină din Statele Unite au crescut în 2026, în condițiile perturbării fluxurilor de produse rafinate din zona Golfului.

G7 a stabilit ca eliberarea celor 100 de milioane de barili să înceapă imediat și să se desfășoare pe o perioadă de patru luni. Comunicatul liderilor G7 prevede o eliberare „substanțială” de motorină în primele 20 de zile, dar nu indică exact cantitățile de petrol brut, motorină și alte produse petroliere.

De asemenea, documentul G7 precizează că volumul de 100 de milioane de barili este calculat ținând cont de angajamentele deja îndeplinite. Din acest motiv, nu este clar cât din cantitatea anunțată reprezintă o suplimentare efectivă față de angajamentul de 400 de milioane de barili convenit în martie de statele membre ale AIE. Reuters relatează că, la începutul lunii octombrie, aproximativ două treimi din acel volum fusese deja eliberat.

AIE a precizat că aproximativ 325 de milioane de barili din angajamentul de 400 de milioane de barili anunțat în martie fuseseră deja eliberați. Directorul executiv al agenției, Fatih Birol, a arătat că fluxurile de produse rafinate sunt în continuare afectate, iar atacurile ucrainene asupra rafinăriilor ruse au amplificat presiunile asupra pieței motorinei.

G7 a reafirmat angajamentul de a evita restricțiile la exporturile de energie și produse energetice între statele membre și a cerut producătorilor să evite măsurile care ar putea amplifica tensiunile de pe piață. AIE urmează să monitorizeze aplicarea măsurilor și să prezinte un raport în termen de 20 de zile.

Primele reacții ale pieței au indicat o scădere a cotațiilor. Reuters a relatat că, după anunțul privind eliberarea rezervelor, contractele futures pentru motorina europeană au coborât cu aproximativ 5,75%, iar cele pentru motorina din SUA cu 3,25%. Totuși, analiști citați de agenție au atras atenția că efectul pe termen mai lung depinde de volumul efectiv de motorină pus pe piață și de clarificarea relației dintre noua măsură și angajamentele anterioare.

La 5 octombrie, Reuters relata că Japonia nu intenționează să facă, în această etapă, o nouă eliberare de petrol din propriile rezerve, oficialii japonezi invocând cantitățile deja puse pe piață în cadrul măsurilor anterioare.