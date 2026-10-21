Prevenirea violenței și a comportamentelor periculoase în școli, în atenția polițiștilor din Ilfov

179684 – 21102026 – 551 de elevi și cadre didactice din Otopeni și Ciorogârla au participat la 11 activități informativ-preventive organizate de polițiști și jandarmi, pentru identificarea riscurilor și prevenirea faptelor antisociale în mediul școlar.

Acțiunile s-au desfășurat la Liceul „Ioan Petruș” din Otopeni și la Liceul „Pamfil Șeicaru” din Ciorogârla. Au participat polițiști din cadrul Biroului Siguranță Școlară Ilfov, Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității Ilfov și Poliției Orașului Otopeni, alături de reprezentanți ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Ilfov.

Activitățile au avut un caracter preventiv, urmărind informarea elevilor cu privire la riscurile unor comportamente periculoase, consecințele încălcării legii și modalitățile prin care pot evita implicarea în situații de violență sau în alte fapte antisociale.

Discuțiile au vizat prevenirea bullying-ului și cyberbullying-ului, a infracțiunilor comise cu violență și a traficului și consumului de substanțe interzise. Polițiștii au abordat, de asemenea, răspunderea penală a minorilor, riscurile asociate portului sau folosirii obiectelor periculoase și respectarea regulilor de circulație rutieră.

Prin informare și dialog direct cu elevii și profesorii, reprezentanții instituțiilor implicate au urmărit recunoașterea timpurie a situațiilor de risc și încurajarea unor comportamente responsabile. Prevenirea presupune atât cunoașterea consecințelor faptelor, cât și înțelegerea modului în care elevii pot evita conflictele, pot solicita ajutor și pot semnala situațiile care le pun în pericol siguranța.

Polițiștii și jandarmii desfășoară astfel de acțiuni în mediul școlar pentru a contribui la reducerea riscurilor și la formarea unei conduite responsabile în rândul copiilor și adolescenților.