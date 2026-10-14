PREVENT 2.0 a identificat 107 incidente de integritate în achizițiile publice, în valoare de peste 2,3 miliarde de lei

179630 – 14102026 – Sistemul PREVENT 2.0 al Agenției Naționale de Integritate (ANI) a identificat 107 incidente de integritate în procedurile de achiziții publice analizate în perioada iunie-septembrie 2026, cu o valoare totală estimată la 2,307 miliarde de lei, potrivit datelor publicate de instituție.

În cele patru luni, sistemul a verificat 6.346 de proceduri, care au cuprins 34.446 de loturi, cu un buget total de peste 113,68 miliarde de lei. Din această sumă, 72,33 miliarde de lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

PREVENT 2.0 verifică preventiv procedurile de achiziții publice pentru a identifica posibile conflicte de interese între persoanele cu funcții de decizie din autoritățile contractante și operatorii economici participanți la licitații sau acționarii acestora.

În perioada februarie-mai 2026, sistemul identificase 104 incidente de integritate, cu o valoare totală de aproximativ 2,4 miliarde de lei. În intervalul iunie-septembrie, numărul incidentelor a crescut cu trei, în timp ce valoarea cumulată a acestora a scăzut cu aproximativ 92,8 milioane de lei.

Cinci cazuri de potențial conflict de interese

ANI a prezentat cinci situații în care sistemul a semnalat posibile legături între persoane implicate în deciziile privind achizițiile și reprezentanți ai firmelor participante la proceduri.

Cel mai mare caz vizează o achiziție organizată de o autoritate publică locală, cu o valoare estimată de peste 1,6 miliarde de lei. Sistemul a identificat situația în care o persoană cu funcție de decizie din autoritatea contractantă deținea și calitatea de membru în consiliul de administrație al uneia dintre companiile participante. Autoritatea contractantă a comunicat că persoana respectivă nu mai ocupa funcția de administrator în cadrul firmei la data emiterii avertismentului. ANI continuă monitorizarea procedurii.

Un alt caz privește o achiziție de aproape șase milioane de lei, finanțată din fonduri bugetare, în cadrul căreia soțul unei persoane cu funcție de decizie era administrator al unei societăți membre a asocierii participante la licitație. După emiterea avertismentului de integritate, comisia de evaluare a exclus asocierea și a respins oferta, iar procedura a fost ulterior anulată.

Într-o procedură organizată de o companie națională, pentru un contract de lucrări estimat la aproximativ 110 milioane de lei, ANI a identificat o posibilă legătură de rudenie prin alianță între un membru al comisiei de evaluare și un reprezentant al unei firme participante. Tatăl vitreg al persoanei cu atribuții de decizie era asociat și administrator al unei societăți dintr-o asociere ofertantă. Persoana vizată a fost înlocuită cu un membru supleant, iar procedura se află în continuare sub monitorizarea Agenției.

Un al patrulea caz vizează o achiziție finanțată din fonduri europene, cu o valoare de aproximativ 30 de milioane de lei, organizată de o autoritate locală. Sistemul a semnalat o posibilă incompatibilitate de interese între un membru al comisiei de evaluare și administratorul firmei participante, prin intermediul unor relații de afinitate de gradul I. După emiterea avertismentului, membrul comisiei a fost înlocuit cu un supleant.

Cel de-al cincilea caz privește o achiziție de servicii de aproximativ 400.000 de lei, finanțată din fonduri europene și organizată de o structură teritorială a unei autorități publice centrale. ANI a identificat o legătură indirectă între un membru al comisiei de evaluare și o firmă participantă: copilul persoanei respective era acționar într-o societate care deținea, la rândul ei, acțiuni la compania ofertantă.

Deși fusese emisă o notificare privind relațiile identificate, verificarea formularului de integritate a arătat că nu fuseseră adoptate toate măsurile necesare. ANI monitorizează în continuare procedura.

Potrivit ANI, verificarea preventivă permite autorităților contractante să intervină înainte de atribuirea contractelor și să reducă riscul apariției unor situații care ar putea afecta legalitatea procedurilor.