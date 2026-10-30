Prima rectificare bugetară din 2026: 2 miliarde de lei pentru stingerea plăților restante ale autorităților locale

Prima rectificare bugetară din 2026: 2 miliarde de lei pentru stingerea plăților...

179768 – 30102026 – Ministerul Finanțelor a publicat proiectul primei rectificări bugetare din 2026, care prevede alocări pentru sănătate, pensii, drepturi salariale, servicii sociale și investiții, cu menținerea țintei de deficit bugetar cash la 6,2% din PIB.

Potrivit proiectului, deficitul bugetului general consolidat se majorează nominal cu 3,5 miliarde de lei, până la 130,3 miliarde de lei, în condițiile actualizării PIB-ului nominal la 2.086,3 miliarde de lei. Veniturile bugetului general consolidat sunt revizuite în scădere cu 4,7 miliarde de lei, iar cheltuielile cu 1,2 miliarde de lei.

Ministerul Finanțelor a anunțat anterior că execuția bugetară pe primele nouă luni din 2026 a înregistrat un deficit de 3,81% din PIB, față de 5,31% în aceeași perioadă a anului trecut.

Bugetele locale ar urma să primească suplimentar 2,81 miliarde de lei din sumele defalcate din TVA. Cea mai mare parte, respectiv 2 miliarde de lei, este destinată stingerii plăților restante înregistrate la 30 septembrie 2026 de UAT-uri, instituțiile finanțate din bugetele locale și spitalele aflate în rețelele autorităților locale.

Mecanismul propus urmărește compensarea datoriilor dintre administrațiile locale, furnizori și bugetul de stat. Sumele vor putea fi utilizate pentru stingerea obligațiilor fiscale restante, pe baza certificatelor de atestare fiscală și a acordurilor încheiate între părți. Cererile vor putea fi depuse până la 25 noiembrie 2026, iar fondurile repartizate și neutilizate până la 21 decembrie vor fi retrase.

Alte 280,1 milioane de lei sunt prevăzute pentru cheltuieli descentralizate la nivelul județelor, iar 237,1 milioane de lei pentru cheltuieli descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Capitalei. Finanțarea vizează, între altele, serviciile de protecție a copilului, centrele pentru persoane cu dizabilități, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav și unitățile de învățământ.

Pentru investiții, proiectul majorează bugetul consolidat cu 900 de milioane de lei, până la 170,1 miliarde de lei. Sunt prevăzute suplimentări pentru proiectele finanțate prin componenta de împrumut a PNRR și pentru cheltuieli de capital, în timp ce alocările pentru unele proiecte cu finanțare nerambursabilă sunt ajustate în funcție de stadiul implementării.

Sănătatea primește cea mai mare suplimentare netă. Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate ((FNUASS) crește cu 3,22 miliarde de lei, pentru medicamente, materiale sanitare și servicii medicale. Ministerul Sănătății are prevăzute alocări suplimentare de 774 de milioane de lei, inclusiv pentru serviciile de ambulanță și unitățile de primiri urgențe.