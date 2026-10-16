179653 – 16102026 – România este o țară a tradițiilor vii, a gusturilor inconfundabile și a meșteșugurilor păstrate cu grijă din generație în generație. Fiecare regiune își spune povestea prin produse autentice, născute din priceperea oamenilor, din bogăția pământului și din respectul pentru moștenirea culturală.

Pentru a aduce un omagiu acestor valori care definesc identitatea românească, Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulație, vineri, 16 octombrie 2026, emisiunea de mărci poștale „Produs în România (I)”, o incursiune filatelică în universul savorilor tradiționale românești, recunoscute, apreciate și protejate la nivel european.

Transpusă într-o viziune grafică originală și expresivă de ilustratoarea Bianca Tulea, emisiunea reunește patru mărci poștale și un plic „prima zi”, care aduc în prim-plan patru embleme ale patrimoniului gastronomic național: Telemeaua de Ibănești, Salamul de Sibiu, Cârnații de Pleșcoi și Salata cu icre de știucă de Tulcea.

Telemeaua de Ibănești (redată pe marca poștală cu valoarea nominală de 3 lei), brânză tradițională românească, singurul produs din România certificat la nivelul Uniunii Europene ca fiind Produs de Origine Protejată (DOP), la nivel european, este produsă exclusiv din lapte de vacă colectat pe Valea Gurghiului (jud. Mureș). Gustul și calitățile deosebite sunt conferite de pajiștile bogate, ferite de poluanți și de apa minerală naturală bogată în calciu și magneziu care se constituie drept saramură pentru maturarea produsului.

Telemea de Ibănești produsă de S.C. Mirdatod Prod S.R.L., nu se sărează ca alte telemele în mod normal, aceasta este saramurată în saramură de Orșova, extrasă natural dintr-un izvor folosit de oamenii locului de zeci de generații pentru a da gust brânzei sau bucatelor făcute în casă.

Ce te convinge, însă, dincolo de poveste și de detaliile tehnice este gustul – cremos, plin, catifelat, un gust care-ți pătrunde nu doar în papile ci și în minte, obligându-te, cumva, să-ți schimbi sistemul de raportare când vine vorba despre telemea.

Salamul de Sibiu (ilustrat pe marca poștală cu valoarea nominală de 6 lei), produs de Agricola, este un salam crud-uscat cu Indicație Geografică Protejată (IGP), preparat după o rețetă autentic românească. Selecția atentă a cărnii, amestecul de mirodenii și maturarea cu mucegai nobil îi conferă gustul distinct și rafinamentul caracteristic.

De peste 50 de ani, Agricola este alături de familiile românilor și face parte din povestea meselor împreună. În prezent, portofoliul său cuprinde o gamă variată de produse: carne de pasăre, mezeluri crud uscate și fiert afumate, ouă și sempreparate. Prin grija pentru calitate și pasiunea pentru lucrul bine făcut, Agricola aduce savoare meselor și bucuria de a fi împreună.

Cârnații de Pleșcoi, cu Indicaţie Geografică Protejată (IGP), redați pe marca poștală cu valoarea nominală de 7 lei, reprezintă produsul emblematic al companiei și un simbol al gastronomiei din zona Buzăului. Aceștia sunt preparați dintr-un amestec de carne de oaie și vită, provenită de la animale crescute pe pășuni situate deasupra unor depozite naturale de sare, fapt ce conferă cărnii un gust distinct și inconfundabil. Rețeta este completată cu condimente naturale locale, atent dozate, care contribuie atât la savoare, cât și la conservarea produsului. În funcție de procesul de maturare și afumare, cârnații sunt disponibili în variante afumate, uscate sau extra-uscate, fiecare păstrând caracteristicile autentice ale produsului tradițional.

Producătorul – S.C. Comsoradi S.R.L. – companie cu capital românesc, fondată în anul 1994, îmbină experiența cu respectul profund pentru tradiția gastronomică locală, având misiunea de a valorifica rețetele autentice românești și de a le duce mai departe într-o formă adaptată standardelor moderne de calitate și siguranță alimentară.

S.C. Comsoradi S.R.L. s-a specializat în producția și comercializarea preparatelor din carne, construindu-și reputația pe trei principii esențiale: tradiția, calitatea și gustul autentic.

Salata cu icre de știucă de Tulcea, cu Indicație Geografică Protejată (IGP), este redată pe marca poștală cu valoarea nominală de 21 lei.

Unul dintre cele mai reprezentative produse gastronomice ale Deltei Dunării, Salata cu icre de știucă de Tulcea este o specialitate pescărească ce păstrează tradițiile culinare ale comunităților locale.

Preparată din icre de știucă sărate, icre de pește deltaic, ulei de floarea-soarelui, apă carbogazoasă și zeamă de lămâie, salata se remarcă prin gustul său autentic, textura cremoasă și boabele întregi de icre de știucă, ce îi conferă o savoare aparte.

În anul 2021, Salata cu icre de știucă de Tulcea a fost înregistrată la nivelul Uniunii Europene ca produs cu Indicație Geografică Protejată (IGP), recunoaștere a legăturii sale cu regiunea Tulcea și cu tradițiile pescărești ale Deltei Dunării.

În inima Deltei Dunării, acolo unde timpul curge odată cu apele și poveștile se spun la foc domol, s-a născut compania Deltaica Seafood. Această companie, fondată în 2002, nu este doar o afacere; este o moștenire de familie, o promisiune făcută generaţiilor dinainte: aceea de a păstra vii gusturile autentice ale Deltei și de a le împărtăși cu lumea întreagă.

Deltaica trăiește în ritmul apelor. Într-o lume grăbită, compania a ales calea „slow life” – aceea în care gusturile se construiesc cu răbdare, iar tradițiile se păstrează prin respect și simplitate. În fabrica Deltaica, timpul curge altfel: peștele este prelucrat cu grijă, rețetele sunt urmate cu fidelitate, iar fiecare produs poartă parfumul natural al Deltei și noblețea lucrului bine făcut.

Astăzi, Deltaica se numără printre cele mai apreciate companii din România în domeniul procesării și comercializării peștelui – fiind recunoscută pentru performanţă și calitate.

Toate produsele atestate ca tradiţionale sunt înregistrate în Registrul Produselor Tradiţionale al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, iar marca DELTAICA® este înregistrată la OSIM.

Fiecare rețetă poartă amprenta tradiției, dar este realizată cu tehnologii moderne, curate și sustenabile, care respectă atât consumatorul, cât și natura. Astfel, Deltaica transformă simplitatea ingredientelor într-o experiență autentică a gustului natural, dovedind că atunci când hrana este curată, și viața devine mai sănătoasă.

Emisiunea este disponibilă de vineri, 16 octombrie a.c., în rețeaua magazinelor Romfilatelia din București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și în magazinul nostru online: https://romfilatelia.ro/store/